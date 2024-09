Claudio Aquino reveló detalles sobre el interés de Boca: «Puse todo en manos de mi representante»

Mientras es figura y pelea el campeonato con Vélez, Claudio Aquino rompió el silencio sobre el interés que tuvo de Boca en el último mercado de pases. El volante reveló por qué no llegó al Xeneize y dio detalles de su charla con el presidente del Fortín, Fabián Berlanga.

«Estaba al tanto del interés. En su momento puse todo en manos de mi representante. Cuando se armó un poco más de revuelo decidí hablar con el presidente, Fabián Berlanga, para decirle que es lo que yo pensaba», planteó el jugador de Vélez durante una entrevista con Olé.

Además, remarcó que «Le agradecí el interés a Boca pero, como le dije a Fabián, yo estoy muy bien en Vélez». Y aseguró que «no me quería ir mal del club y con la gente, tomé la decisión de no hacer uso de la cláusula de salida. Si ellos querían venderme iba a ser una decisión del club, pero por el cariño con la gente, yo no iba a irme por la cláusula (de 1.5 millones de dólares)».

Claudio Aquino destacó el gran presente de Vélez en la Liga Profesional

La figura del Fortín aseguró que Vélez está «en un lugar de privilegio«, en la cima de la Liga Profesional con 30 puntos.

«Pero no nos podemos relajar porque todavía no logramos nada. El sueño es poder ganar un campeonato o por lo menos pelear hasta el final», dejó en claro.

«La verdad es que estamos bien, tranquilos. Por suerte estamos haciendo un equipo muy bueno, algo que nos habíamos propuesto como grupo y equipo. Las cosas salen como las planificamos. En lo personal me siento bien, sé que aportó cosas importantes al equipo, pero tenemos que seguir luchando», concluyó el jugador de 33 años.