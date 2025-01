«Es algo que no soporto»: la sorpresiva confesión de Marcelo Gallardo sobre el plantel de River

Luego del triunfo ante la Selección de México y en la previa del inicio de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo dio una conferencia de prensa en la que habló del mercado de pases de River. Pero además, dejó una confesión que llamó la atención sobre el plantel millonario de cara a la extensa temporada que tendrán.

Este año, River tendrá que afrontar una importante cantidad de compromisos, tanto en el plano local como en las competencias internacionales. Ante esta situación, Gallardo se refirió al armado del plantel y la importante rotación que tendrá que hacer.

El Muñeco habló con los medios y dejó en claro que deberá mover piezas a lo largo de la temporada para manejar el nivel del equipo. «Es necesario por una cuestión del calendario tan apretado«, señaló.

Aunque en ese sentido, se refirió a los cortocircuitos que puede haber dentro del equipo ante la poca continuidad. «No me gusta nada cuando aparecen las malas caras. Es algo que no soporto. Obvio que no pretendo que mis jugadores estén bien por no jugar, pero que haya una energía y ganas de salir adelante«, planteó.

Sin embargo, dejó en claro que «estamos en condiciones de seguir adelante y empujar como institución para lograr objetivos. Cuando yo siento eso, intento que mi entorno también me acompañe«.

Marcelo Gallardo aseguró que River no se retiró del mercado de pases

“Estamos muy contentos con el mercado que hicimos y con el trabajo que hicimos para que eso sucediera. Arrancamos la pretemporada con cinco de los siete que llegaron y ahora sumamos a uno más (Lucas Esquivel), que no está resuelto, pero creo que podemos llegar a buen término”, afirmó Gallardo.

Sin embargo, aclaró que River no se retira del mercado: “Hasta que no se cierre, no vamos a dar por sentado nada. Veremos cuáles son las posibilidades”.