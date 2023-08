Escalofriante lesión de un jugador de Argentinos Juniors: se confirmó el duro diagnóstico

La impactante lesión de Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Junios, en el duelo de esta noche frente a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores conmocionó no solo al estadio y a sus compañeros, sino también al público futbolero en general, ante la crudeza de las imágenes.

Horas después del encuentro, que terminó igualado 1 a 1 y con dos expulsados por lado, fuentes de la institución de La Paternal confirmaron el duro diagnóstico del futbolista, luego de recibir un pisotón, involuntario, por parte de Marcelo a los quince minutos de la segunda etapa.

Según los primeros resultados de los estudios, realizados en el Sanatorio Finochietto, Sánchez sufrió una luxación completa de su rodilla izquierda, lo que obligará a que sea operado en las próximas horas.

Respecto a su proceso de recuperación, se indicó que el futbolista, que debió abandonar el campo de juego en camilla este martes, permanecerá entre 8 y 12 meses fuera de las canchas, perdiéndose de esta manera los próximos desafíos del Bicho.

Escalofriante lesión de un jugador de Argentinos Juniors: la reacción de Marcelo

Luego del pisotón que terminó con la impactante lesión del futbolista argentino, Marcelo, el reconocido lateral brasileño, se mostró conmocionado, atinó a acercarse hacia donde estaba Sánchez, y finalmente estalló en llanto.

«Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!», escribió horas después el ex Real Madrid en sus redes sociales.

Con información de TyC Sports y Télam