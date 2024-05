Esequiel Barco y la explicación sobre el festejo que molestó a los hinchas de River: «Fue un desahogo»

Esequiel Barco acumulaba 22 partidos sin convertir para River. En el estreno de la Liga Profesional, el jugador convirtió el tercer gol ante Central Córdoba y en medio de los festejos hizo un gesto que puso en descontento a los hinchas del Millonario.

Luego de convertir, el jugador celebró con una postura desafiante ante los hinchas. Se apostó delante de la platea del club de Núñez, señaló el escudo e hizo el típico gesto con sus manos haciendo referencia a que «sigan hablando».

¡GOLAZO DE RIVER! A los 41' ST, Barco y una genialidad para el 3-0 ante Central Córdoba.



Esa actitud del exIndependiente tuvo una repercusión negativa en los hinchas del Millo que estaban dentro del Monumental. Es por eso que al término del encuentro, el volante que no venía siendo formando parte del once inicial de Martin Demichelis dio las razones de su festejo.

«Esperaba mucho este gol. Se estaba haciendo desear, en el primer tiempo tuve tres ocasiones en un mano a mano y no pude convertir. Pero bueno, mis compañeros me dijeron que habia que seguir insistiendo, me lo propuse y ayude a mi equipo desde donde me tocó.

Luego se refirió a la celebración que para muchos fue desmedida. «El festejo fue un desahogo para mi mujer, para mi familia y mi hija que estaban en la tribuna», confesó Esequiel Barco en TNT Sports.