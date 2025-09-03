Federal A: así se juega la fecha, con partidos el viernes por las elecciones en Buenos Aires
Deportivo Rincón y Sol de Mayo serán visitantes en algunos de los adelantos por las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Cipolletti lo hará el domingo en Córdoba.
La anteúltima fecha de la segunda fase del Federal A tendrá algunos adelantos el viernes por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del domingo.
Es el caso de Deportivo Rincón que visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca este viernes a las 15:30 con el arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio.
El León buscará sumar para seguir en carrera en su objetivo de clasificar entre los cuatro mejores y pasar a los cuartos de final por el primer ascenso. Tiene los mismos puntos que Atenas de Río Cuarto, que está por encima por diferencia de gol.
El otro partido del viernes será Bolívar – Argentino de Monte Maíz a las 20:30 con el pampeano Cristian Rubiano como juez principal, recordado por su pésima labor en Cipolletti – Villa Mitre en La Visera de Cemento.
El Albinegro visitará a Atenas en Río Cuarto el domingo a las 16:30 con el arbitraje del mendocino Jorge Etem que ya lo dirigió contra Olimpo de local y ante Rincón como visitante hace un mes por esta instancia.
Cipo está obligado a ganar para seguir con posibilidades. Sus chances igual son remotas y si no clasifica irá por la vía del segundo ascenso junto a los que pasen de la Fase Reválida.
#FederalA – Segunda Fase – Zona A— Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) September 1, 2025
Tabla de posiciones – Fecha 7
Próxima fecha:
Ciudad de Bolívar 🆚 Argentino (MM)
Atenas 🆚 Cipolletti
Villa Mitre 🆚 Deportivo Rincón
Costa Brava 🆚 Kimberley
Libre: Olimpo pic.twitter.com/sviBsjoWI6
El otro encuentro de este grupo es Costa Brava – Kimberley, el domingo a las 15 en General Pico con el sanjuanino Pablo Núñez como juez principal.
Por la Reválida, Sol de Mayo también jugará el viernes desde las 15:30 contra Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi. El cordobés César Ceballo será el árbitro.
El Albiceleste intentará sumar para dar otro paso hacia la permanencia y, a su vez, mantiene sus chances de seguir en el torneo rumbo al segundo ascenso.
#FederalA – Fase Reválida – Zona A— Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) September 1, 2025
Tabla de posiciones y tabla de promedios – Fecha 7
Próxima fecha:
Guillermo Brown 🆚 Juventud Unida (SL)
Estudiantes (SL) 🆚 Germinal
San Martín (M) 🆚 Gutiérrez
Círculo Deportivo 🆚 Sol de Mayo
Huracán Las Heras 🆚 Santamarina pic.twitter.com/zoV0PZYFU6
La fecha completa del Federal A
ZONA CAMPEONATO
ZONA A
Viernes 5
VILLA MITRE BAHÍA BLANCA DEP RINCON NEUQUEN 05/09/2025 15:30 BILLONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES
CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR ARGENTINO P PASCANAS 05/09/2025 20:00 RUBIANO * CRISTIAN SANTA ROSA BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN PASQUETIN * THOMAS JUNÍN
Domingo 7
AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA 07/09/2025 15:00 NUÑEZ * PABLO FEDERICO SAN JUAN GONZALEZ * MARCELO GABRIEL SAN JUAN GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN
ATENAS RC RÍO CUARTO CIPOLLETTI CIPOLLETTI 07/09/2025 16:30 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA FLEITAS * HUGO ROSARIO ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA
LIBRE: Olimpo (Bahia Blanca)
ZONA B
Viernes 5
DOUGLAS HAIG PERGAMINO JUV ANTONIANA SALTA 05/09/2025 20:30 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANTONIO DE ARECO RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS CAISSO * ALEXIS GABRIEL MARIA GRANDE
Domingo 7
SP. BELGRANO SAN FRANCISCO SARMIENTO SGO SANTIAGO DEL ESTERO 07/09/2025 15:30 BENITES * GUSTAVO FEDERICO SALTA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA OCAMPO * DIEGO PABLO SALTA
SAN MARTIN F. FORMOSA GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY 07/09/2025 15:30 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE VEGETTI * AGUSTIN SANTA FE
AT RAFAELA RAFAELA NUEVE DE JULIO RAFAELA 07/09/2025 17:05 DIAZ * JOSÉ MANUEL VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO SAN LUIS OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES
LIBRE: Independiente (Chivilcoy)
FASE REVÁLIDA
ZONA A
Viernes 5
CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA SOL DE MAYO VIEDMA 05/09/2025 15:30 CEBALLO * CESAR ANTONIO CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS JAVIER SAN FRANCISCO GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS SOSA ABRILE * LEANDRO ANDRES PASCANAS
Domingo 7
ESTUDIANTES S L SAN LUIS GERMINAL TRELEW 07/09/2025 15:00 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO YACANTE * GUILLERMO LUJÁN BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO
GUILLERMO BROWN TRELEW J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS 07/09/2025 15:00 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO JERONIMO * ULISES NEUQUEN GATICA * LEANDRO NEUQUEN ALVAREZ * DIEGO MAXIMILIANO TRELEW
AT. C. SAN MARTIN MENDOZA GUTIERREZ SC MENDOZA 07/09/2025 16:00 SCIONTI * ALEJANDRO CASILDA NOGUERA* MATIAS EDGARDO SAN LUIS CHAVEZ * DENIS EMANUEL VILLA MERCEDES ALLEGUE * JESUS SAN JUAN
HURACAN L.HERAS MENDOZA SANTAMARINA TANDIL 07/09/2025 16:00 MARCOS * FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA MORENO * RODRIGO VIEDMA ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO
ZONA B
Sábado 6
CRUCERO DEL NORTE POSADAS SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 06/09/2025 16:00 CASTAÑOLA * LAUTARO NOGOYA LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA AYALA * ANGEL ESTEBAN CORRIENTES EISENACHT * PAULA SOLEDADE NOGOYA
SOL DE AMERICA FORMOSA BOCA UNIDOS CORRIENTES 06/09/2025 19:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE PEZZOTTA * BRUNO ALCORTA HERRERA * CRISTIAN ALCORTA CEJAS * BRUNO ROSARIO
Domingo 7
MITRE POSADAS POSADAS EL LINQUEÑO LINCOLN 07/09/2025 15:30 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA VALLEJOS * HERNAN JOSÉ RESISTENCIA DURE * MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA
SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ BEN HUR R RAFAELA 07/09/2025 16:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL ROLDAN * GONZALO ANIBAL SALTO ZABALZA * FERNANDO TANDIL
G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 07/09/2025 19:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO SCHMOLL * SANTIAGO JUNÍN
