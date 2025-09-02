Luca Mancini, presidente de Cipolletti: «Queremos reconstruir la confianza con la gente»

Mientras espera por una resolución judicial y el fallo del Consejo Federal por los incidentes en La Visera de Cemento, la dirigencia de Cipolletti busca recomponer la relación con los hinchas y socios luego de una jornada lamentable.

“Volvimos a hablar con Fiscalía, vino la gente de la brigada a retirar las cámaras y el disco de la grabación. También se llevaron fimaciones de los vecinos, va a tardar por que no creo que sea fácil identificar entre tanta gente”, señaló el presidente del club, Luca Mancini, en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

“Entiendo el enojo de la gente, es importante que vuelvan a confiar. Desde el día uno la idea fue recuperar la identidad de la familia en la cancha. Fue un trabajo de todos, ese folklore hizo que la gente vuelva a la cancha. Con esto se retroceden varios casilleros, se rompió la confianza. Va a llevar un tiempo recomponerla”, reconoció el dirigente.

Mancini aseguró que, de acuerdo al informe arbitral, “no van a clausurar la cancha porque fue todo afuera, en las inmediaciones”.

“Dependemos de los tiempos de la justicia. Veremos que dicen de Fiscalía, si hay una multa o derecho de admisión, acompañaremos lo que resuelvan», afirmó el presidente.

Sobre los incidentes del domingo y la actitud de los agresores, repasó: «Yo estaba en la mitad de la platea cuando empezó la lluvia de adoquines. Lo que pasó afuera lo vi por los videos. En uno se ve que cuando arranca la lluvia de piedrazos no había policía en la vereda«.

«Esto no se podía prever. Ninguno de nosotros se percató de que podía pasar eso afuera hasta que empezó el ruido. Fue una desgracia con suerte, casi no hubo heridos, solo el papá de un amigo que le pusieron cuatro puntos, gracias a Dios no pasó más que eso», agregó.

«El arbitraje me pareció imparcial, entiendo que la gente venía con calentura de partidos anteriores. Si vos buscas suspender el partido por algo es lo peor que le puede pasar al club porque te cierran a cancha, te mandan a jugar sin público a otra ciudad. El único que pierde acá es el club«, reflexionó Mancini.

«A la familia capaz le va a dar miedo volver a la cancha, más allá de lo futbolístico. Va a llevar un tiempo, quizás el tiempo que pasó del escándalo anterior hasta ahora. Si bien una buena acción no te cancela las malas, una mala quizá tampoco te cancelen las buenas», concluyó.

