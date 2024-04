Federico Girotti pidió disculpas a la AFA por sus dichos tras el partido con Independiente: «Me dejé llevar»

Este lunes, Independiente empató con Talleres y el goleador del conjunto cordobés apuntó contra el arbitraje. Federico Girotti aseguró que iban a ser “perjudicados” por los fallos arbitrales. Luego de que trascendiera que la AFA iba a demandar al jugador, Girotti pidió disculpas en redes sociales.

«Nos quisieron sacar y nos sacaron. ¿Todas las boludeces que se vienen hablando? bueno, ahí tienen. Nos sacaron. Nos quieren tumbar hace varios meses y hoy lo lograron, nos sacaron. Nos robaron la ilusión”, había declarado Girotti ante los medios tras el encuentro con el Rojo.

Y sentenció que “en este fútbol que está tan manchado, (Pablo) Toviggino que sale a hablar en la semana… ¿quién es Toviggino? Sale a hablar de nosotros, de Juan Verón, del fútbol argentino, parece que acá los cabezas de termo tienen ventaja. Como somos un club ordenado y les da bronca, así nos sacan”.

Ayer se conoció que la AFA iba a demandar al futbolista por sus dichos. Más allá de que no se haya confirmado la medida judicial, el goleador de la T rompió el silencio y pidió disculpas sobre el hecho.

La publicación de Girotti en su cuenta de Instagram.

«Pido disculpas a la Asociación del Fútbol Argentino y al Sr. Toviggino por mis dichos post partido. Mis intenciones no fueron ofender. Me dejé llevar por las emociones a flor de piel de una persona que se rompe el lomo trabajando para llevar a su club a lo más alto», escribió el delantero ex River.