Fernando Gago y el problema de las bajas en Boca: el once de emergencia que iría ante Unión

Luego de la pretemporada exprés que preparó Fernando Gago, Boca vuelve a los trabajos este domingo de cara al cruce que tendrá el próximo miércoles ante Unión en la Bombonera. Sin embargo, el entrenador tiene la difícil tarea de rearmar un once con varias modificaciones, a causa de las distintas bajas por lesión y los convocados a las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras el triunfo ante Sarmiendo por 2-0 en Junín, el Xeneize logró cortar una extensa racha de cinco meses sin ganar como visitante. Aunque la alegría se amargó luego de sumar un nuevo lesionado en ese cruce: Aaron Anselmino, quien se desgarró y acumula su cuarta lesión en lo que va del año. El zaguero salió con molestias en el estadio Eva Peón y se confirmó el peor panorama. El principal objetivo es que vuelva para para la semifinal contra Vélez de la Copa Argentina, pautada para el 27 de noviembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Aunque no es la única baja en defensa, Cristian Lema aún no se recupera de su «lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior» y se estima que recién regresaría de cara al cierre del año.

Por los laterales también hay jugadores con los que no podrá contar Gago. En la izquierda, Marcelo Saracchi convocado a la Selección de Uruguay, tuvo molestia durante el triunfo de la Celeste por 3-2 ante Colombia. Y si bien no hubo ninguna lesión de gravedad, el marcador de punta tendría descanso de cara al cruce del miércoles. Por la derecha, sucede algo similar con Luis Advíncula, afectado con la selección de Perú, jugará ante Argentina este martes y la idea del Xeneize sería presevarlo para que no sufra algún inconveniente físico.

En este contexto, Gago pondría a Juan Barinaga y Lautaro Blanco para ocupar los carriles laterales. El uruguayo le había ganado el puesto al ex Rosario Central pero por las urgencias de esta fecha, tendrá una nueva oportunidad. Mientras que el Colo, que corre de atrás con el Rayo, pero tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos. Además, Marcos Rojo reemplazará al juvenil lesionado y acompañará a Figal.

Mientras que en el mediocampo volvería a la titularidad Kevin Zenón, quien anotó el segundo tanto del triunfo ante Sarmiento y ya superó su lesión de tobillo. Aunque el ex Unión iría como una especia de interno, sin estar atado a una de las bandas. Entraría en reemplazo de Miguel Merentiel por su desgarro y acompañará a Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Brian Aguirre.

El posible equipo de Boca vs. Unión, por la Liga Profesional

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Brian Aguirre.