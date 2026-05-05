Río Negro: nueva postergación de la audiencia judicial por los certificados truchos

La audiencia de formulación de cargos será presidida por el juez Adrián Dvorzak. Foto: Marcelo Ochoa.

La causa que involucra a una médica Roca y a más de un centenar de trabajadores estatales por la tramitación de certificados médicos que les permitieron obtener licencias médicas truchas sufrió una nueva postergación.

La audiencia de formulación de cargos se había fijado en un principio para el 16 de marzo fue postergada para el 28 de abril , ahora, se trasladó para el 4 de junio próximo.

La causa se inició en junio de 2024 cuando el gobierno provincial denunció a dos médicos por sus innumerables y sospechosas certificaciones médicas presentadas por agentes públicos para sus licencias y que suponía apócrifas por pruebas recopiladas, pero sólo uno de los profesionales quedó vinculado.

La calificación de los delitos se encuadrará en fraude a la administración pública y uso de documentación falsa, concentrados en los empleados que entregaron esos certificados para justificar sus ausencias en el Estado, mientras que la médica y un gestor serán imputados como partícipes necesarios.

El otro sospechado fue un psiquiatra reginense que no llegó a la instancia de acusación porque sus certificaciones emitidas habían logrado la ratificación por parte de la Junta Médica. Esta validación debilitó las acusaciones y, por eso, no prosperaron.

La denuncia original se formalizó con un fuerte impulso político. Se presentaron con las firmas del gobernador Alberto Weretilneck; del fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; y su adjunto, Luciano Minetti Kern.

La intervención fiscal derivó en allanamientos a consultorios y domicilios, puntualmente a una médica de Roca y un psiquiatra de Villa Regina, con el retiro de documentación, de celulares y de computadoras.

El proceso está a cargo del juez Adrián Dvorzak y la acusación a cargo de un equipo, liderado por el fiscal Juan Pedro Peralta, conjuntamente con la fiscal Mariana Giammona, y los adjuntos Francisco Marano y Candelaria Molineux.