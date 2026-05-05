Crimen de Julián Dobra en Roca: prorrogan la compleja investigación y extienden cautelares

La investigación por el homicidio de Julián Dobra de la Canal continuará con nuevos plazos y con todas las medidas cautelares vigentes para los ocho imputados. Así lo resolvió la Justicia de Roca tras un pedido de la fiscalía y la querella, que no fue objetado por las defensas durante la audiencia realizada este martes.

El caso, ocurrido el 17 de abril de 2025, fue declarado como causa compleja, lo que habilita la extensión de los tiempos procesales. Según se informó, el objetivo es avanzar en una serie de pericias en curso cuyos resultados serán determinantes para encaminar el expediente hacia el juicio oral.

Pericias biológicas y reconstrucción del hecho

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la investigación «ha avanzado notoriamente» desde la reformulación de cargos realizada en noviembre pasado, instancia en la que se agravó la situación de varios imputados.

Entre los avances, se confirmó que las muestras biológicas recolectadas en los lugares vinculados al hecho dieron positivo al ser comparadas con el material genético de la víctima. «Resta por hacer un análisis reconstructivo de esas manchas hemáticas«, explicaron, tarea que estará a cargo de la Unidad Operativa de Investigación de Cipolletti.

En paralelo, otro de los elementos secuestrados también arrojó resultados positivos de ADN de contacto respecto de la víctima. Este material será analizado por el Laboratorio de Genética Forense de Bariloche para profundizar las conclusiones.

Celulares, pericia odorífera y reconstrucción 360°

La fiscalía también detalló que ya fue confirmada la realización de una pericia odorífera, que se sumará a otras medidas técnicas en marcha. Entre ellas, se encuentra el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, a cargo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones.

«Luego de la apertura de los dispositivos se pasa a la etapa de análisis de contenido«, indicaron, en referencia a una de las pruebas consideradas clave.

A esto se suma el trabajo del Departamento de Reconstrucción Virtual, que lleva adelante una recreación en 360 grados del lugar donde fue hallada la víctima, el vehículo y otros elementos vinculados a la causa. Este estudio será integrado con los resultados de las pericias biológicas.

Más pruebas y análisis interdisciplinario

El equipo fiscal señaló además que se incorporaron nuevas entrevistas al legajo, algunas realizadas recientemente en conjunto con la querella. Todo este material será parte de un análisis interdisciplinario que incluirá también el trabajo del Cuerpo de Investigación Forense.

Para la acusación, el conjunto de estas medidas justifica la necesidad de extender el plazo de investigación para consolidar la prueba antes del debate oral.

Medidas cautelares vigentes

En la misma audiencia se resolvió mantener todas las medidas cautelares para los imputados, tanto mayores como menores punibles. La fiscalía argumentó que «sigue vigente el peligro de entorpecimiento de la investigación».

Pese a objeciones de algunas defensas, el juez de Garantías dispuso la continuidad de las prisiones preventivas en dependencias policiales, arrestos domiciliarios con monitoreo electrónico, presentaciones periódicas y dispositivos de resguardo para menores.

Las medidas se extenderán hasta el 8 de noviembre de 2026, plazo hasta el cual los imputados deberán continuar bajo las condiciones ya fijadas.