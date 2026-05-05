Premios Pulitzer 2026: el periodismo de investigación y la administración de Donald Trump fueron los grandes protagonistas

Se dieron a conocer los ganadores de los Premios Pulitzer 2026, el galardón más prestigioso del periodismo y las artes en Estados Unidos. En esta edición, la junta de la Universidad de Columbia priorizó los trabajos que denunciaron los límites a la libertad de prensa y los manejos internos de la administración de Donald Trump, en un clima de fuertes restricciones al acceso de los medios a la Casa Blanca.

El máximo reconocimiento, el Pulitzer al Servicio Público, fue otorgado a The Washington Post. El jurado destacó su exhaustiva cobertura sobre los esfuerzos del Gobierno para reconstruir la burocracia federal y los polémicos recortes impulsados por el multimillonario Elon Musk en agencias gubernamentales.

Por su parte, The New York Times obtuvo el premio al Periodismo de Investigación. El equipo del histórico diario neoyorquino fue reconocido por una serie de reportajes que revelaron cómo Trump habría beneficiado a su entorno familiar y político durante sus dos etapas en el poder para enriquecer a aliados directos.

Una novela en una sola frase: la sorpresa en las letras

En la categoría de Ficción, el premio recayó en Daniel Kraus por su obra «Angel Down». La novela, ambientada en la Primera Guerra Mundial, rompió moldes estilísticos al estar narrada a lo largo de sus 300 páginas en una única frase continua. Kraus, conocido por sus colaboraciones con el cineasta Guillermo del Toro, fue elogiado por mezclar realismo mágico y ciencia ficción con una fuerza estilística innovadora.

Otros hitos en literatura y artes incluyeron:

Teatro: Liberation de Bess Wohl, una obra sobre el feminismo de los setenta.



Liberation de Bess Wohl, una obra sobre el feminismo de los setenta. Memorias: Yiyun Li por Things in Nature Merely Grow, un crudo relato sobre el suicidio de sus hijos.



Yiyun Li por Things in Nature Merely Grow, un crudo relato sobre el suicidio de sus hijos. Música: La compositora Gabriela Lena Frank, premiada por una obra sinfónica inspirada en leyendas andinas.



Coberturas internacionales: de Gaza a la tecnología en China

La categoría de Fotoperiodismo también quedó en manos de The New York Times por las imágenes de Saher Alghorra, quien retrató la devastación y la hambruna en Gaza tras el conflicto con Israel.

En cuanto a las agencias, Associated Press (AP) ganó en Información Internacional por revelar la venta de tecnología de vigilancia estadounidense a China, mientras que Reuters fue premiada en Información Nacional por cubrir el uso del poder ejecutivo para «vengarse de enemigos políticos» y por su investigación sobre cómo Meta expuso a usuarios a estafas mediante Inteligencia Artificial.