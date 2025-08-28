Franco Colapinto reveló una inédita anécdota con Franco Mastantuono en España: «Un capo»

Mientras se prepara para el Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto habló ante los medios y lanzó una inédita anécdota con Franco Mastantuono luego de haber estado presente en su debut con el Real Madrid. El piloto de Alpine fue al Santiago Bernabéu para ver de cerca la aparición del ex River en el triunfo ante Osasuna.

“Fui a ver a Mastantuono y empezaron a gritar ‘Franco, Franco’ y yo decía ‘gracias, gracias’”, comentó Colapinto entre risas sobre la ovación hacia el jugador argentino en su debut.

En ese sentido, agregó: “Un capo, la verdad que la rompió. Tuvo un buen debut. Debutó de titular también hace poco. Seguro que está cumpliendo un sueño”.

Cabe recordar que Mastantuono fue titular el domingo pasado en el triunfo del Merengue por 3-0 ante Real Oviedo. El argentino salió reemplazado en el complemento y si bien no participó en ningún gol, estuvo activo en el ataque de la Casablanca.

Antes de finalizar, el piloto de 22 años no ocultó su ilusión con el presente del futbolista: “Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el fútbol también y que esté jugando en el Real Madrid, que es un equipo con tanta historia y uno de los mejores de la historia del fútbol. Es algo que como argentino te pone muy orgulloso. Le deseo lo mejor y ojalá que la siga rompiendo”.

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1

Este fin de semana, Colapinto volverá a tener acción. El piloto de Alpine competíra luego de tres semanas de vacaciones en el Circuito de Zandvoort, donde se llevará a cabo el GP de los Países Bajos.

Este viernes, desde las 7.30, comenzarán las prácticas libres, que continuarán ese mismo día a las 11 y el sábado a las 6.30. Más tarde, a las 10, se llevará a cabo la clasificación, mientras que la carrera se correrá el domingo también a las 10.