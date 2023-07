Gigliotti reconoció que le «gritaría un gol a Boca» en el cruce por Libertadores

Emmanuel Gigliotti será uno de los jugadores que enfrentará Boca cuando se cruce con Nacional de Uruguay en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Será un partido especial para el delantero de 36 años que jugó en el Xeneize entre 2013 y 2015. A pesar de que muchos lo recuerdan por el penal que le atajó Marcelo Barovero en el Superclásico por la Sudamericana 2014, no tuvo un mal registro de goles en el club con 23 tantos en 62 partidos.

Ante la consulta sobre gritar un gol ante Boca, respondió: «Sería una falta de respeto para el club en el que estoy jugando no hacerlo. Lo más lindo del fútbol son los goles. El problema es cuando el jugador no rinde, no transpira y no tiene ganas de ganar, eso le tenés que criticar al jugador. Si estás pendiente de lo que piensa el otro quizás ni patees al arco, ojalá me toque convertir«.

Además, consideró que «lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime, quizás puede ser importante. El equipo va a intentar ganar de local primero y después no va a asustarse a La Bombonera».

Sobre el mercado de pases del Xeneize, comentó: «Veo noticias de Argentina y sé que Boca se está reforzando, el año que se les viene políticamente y lo que es para ellos la Copa Libertadores. Era lógico que se iba a reforzar bien».

Gigliotti, autor de 17 goles en 57 partidos y ganador de tres títulos en el club, viene de una lesión que lo tuvo tres meses fuera de las canchas. «Recién el fin de semana pasado volví a estar convocado y estuve en el banco de suplentes, así que todavía estoy en la puesta a punto. Me falta un poquito, pero ya estoy disponible para jugar. Yo entreno para jugar y me siento para jugar. Después por supuesto que la decisión es del entrenador», afirmó.

Nacional recibirá a Boca en los octavos de final de ida de la Libertadores el miércoles 2 de agosto y la vuelta será una semana más tarde en la Bombonera.