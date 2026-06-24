Se elimina el rol del guardafaunas en Río Negro, ¿qué son los nuevos «agentes inspectores»?

El área de Fauna Silvestre en Río Negro fue cuestionada en relación al impacto de la Ley 5796, que establece la eliminación de la figura del guardafauna en reemplazo de los agentes inspectores y su capacidad operativa en términos de integrantes, distribución y equipos.

El reclamo surge a partir del pedido de información 423/2026, impulsado por la legisladora María Frei, del bloque Pro Unión Republicana, quien percibió un desmantelamiento del área de Fauna a partir de 2021 y con énfasis en 2025.

«Se habían caído funciones que los guardafaunas cumplían desde hace años: el rescate y rehabilitación de animales, la investigación de tráfico de fauna y el asesoramiento a la comunidad sobre enfermedades zoonóticas», manifestó Frei.

Agentes de conservación: inspectores y guarda ambiental

El debate surge a partir de la Ley 5502, sancionada en 2021, que crea el concepto de «Agente de Conservación», englobando a todos aquellos que desempeñan trabajos en el Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Fauna Silvestre.

En este sentido, los impulsores del proyecto cuestionan la falta de claridad con respecto al nuevo concepto que engloba tanto a los guardas ambientales dependientes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como a los anteriormente reconocidos «guardafaunas» a cargo de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, que ahora pasarían a denominarse «agentes inspectores».

Centro de Interpretación Punta Bermeja. Foto: Marcelo Ochoa

A partir de ello, Frei también manifestó que la Ley 5796, sancionada en 2025, no solo reemplazó la denominación del guardafauna, sino también su rol operativo, permitiendo que personal no capacitado se encargue de las funciones ambientales.

En respuesta a las facultades de los agentes inspectores, el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, reconoció que no existe una norma específica que establezca requisitos técnicos especiales, o capacitaciones obligatorias para labrar actas en materia de fauna silvestre.

Además, mencionó que tampoco existen disposiciones que aclaren que las mismas deben ser realizadas por agentes de conservación . En este sentido, la Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, indica que el personal policial de Río Negro tiene la facultad para actuar como auxiliar.

Debates y ambigüedades

De acuerdo a la respuesta enviada por Espósito, no hubo una reducción de los «Agentes de Conservación» desde la entrada en vigencia de la Ley 5796 sancionada en 2025, sin embargo, no precisa la cantidad actual, su distribución territorial ni la cantidad que corresponde a «Agentes de Inspección» abocados a fauna o guarda ambiental.

Además, el subsecretario indicó que desde marzo de 2024 ingresaron 331 actas de infracción vinculadas a fauna silvestre y que en términos de capacidad operativa, el estado actual de los vehículos «resulta adecuado y permite asegurar el cumplimiento de las funciones indispensables». Añadiendo que actualmente se encuentra en trámite la adquisición de una camioneta 4×4, cuya tramitación data de 2025.

«Tienen una camioneta en trámite de compra para cubrir toda la provincia. Para Río Negro, que es enorme, con áreas protegidas, con problemas de tráfico ilegal de fauna y con más responsabilidades asignadas por la ley, eso es quedarse muy cortos», planteó Frei al respecto.

La Lobería, a 3 km del Cóndor . Foto: Marcelo Ochoa

Además, Frei comentó que la preocupación del bloque surgió ante una carta enviada en noviembre de 2025 por Fabián Llanos a la legislatura titulada «Devuélvannos lo que nos pertenece», donde el guardafauna y técnico agropecuario «cuenta que, pese a ser solo dos, seguían laburando con ayuda de voluntarios de la Fundación Guardafaunas Honorarios: rehabilitando aves, dando charlas en escuelas, capacitando a la policía e inspeccionando cotos de caza.»