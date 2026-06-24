Una obra de asfalto en Roca generó una demanda en la justicia de «beneficiarios indirectos»: qué dijo el municipio

La construcción del primer conector vial de Roca, que forma parte de un plan de 10 obras similares en la ciudad, generó una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo de Roca de un grupo de vecinos que se oponen a pagar por ser «beneficiarios indirectos de esta obra».

La obra de asfalto en la calle Güemes, entre Mendoza y Jujuy, comenzó semanas atrás y desde el municipio de Roca se indicó que en el registro de oposición previo no hubo rechazos.

Según informó la municipalidad, en los conectores viales se aplica un criterio de financiamiento solidario, que reparte el costo entre beneficiarios directos e indirectos.



Puntualmente, el artículo 3 de la ordenanza 5070 establece que el costo total de cada intervención en las calles mencionadas se distribuirá en un 25% sobre los beneficiarios directos, mientras que el 75% restante se repartirá entre aquellos contribuyentes cuyas parcelas no tienen frente pero igualmente se ven favorecidos por la ejecución.

Un grupo de vecinos agrupados entre los beneficiarios indirectos fue el que que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que habilitaron el plan de diez obras como específicamente el conector de la calle Guemes.

Los frentistas que presentaron la demanda a través de un abogado aseguran que este cobro por parte del municipio es un impuesto encubierto bajo la figura de una tasa. Además cuestionan que el pago se haga anticipadamente, antes de la obra, en contra de las características de una tasa municipal, que implica una contraprestación.

También se cuestionó que el municipio no haya tenido en cuenta la capacidad de pago de cada contribuyente de la ciudad y haber aplicado directamente el cobro.

Los beneficiarios indirectos son los no frentistas de toda la ciudad, precisó el municipio.

Por su parte, la intendencia de Roca remarcó que era necesario aclarar que el pago era en realidad de $35.477, pero se podía optar por abonarlo en seis cuotas de $5.907 cada una. Aseguró en este aspecto que se había difundido información errónea por parte de los demand.

«A diferencia de los que ocurre en los barrios, como por ejemplo “Quintupanal”, más conocido como “zona del Óvalo”, donde solo los frentistas son los encargados de pagar por una obra de mejora, en los Conectores Viales se aplica un criterio de financiamiento solidario, que reparte el costo entre beneficiarios directos e indirectos», se indicó desde la municipalidad.

También se citó como antecedente que no es la primera vez que esta modalidad de financiamiento se aplica en Roca ya que, por ejemplo, el denominado “Anillo Vial” de la ciudad se llevó a cabo con el mismo criterio: la pavimentación del Anillo Circulatorio del Núcleo Urbano Central, que inició en el año 2000 y culminó en el 2006. En aquella oportunidad, según el municipio, el 20% del monto de inversión de la obra fue abonado por los frentistas y el 80% restante por todos los habitantes de Roca.

El estado de la obra en la calle Güemes

Actualmente, según indicó ayer la municipalidad, se están construyendo los espacios de estacionamiento con adoquines sobre el sector norte de calle Güemes, alcanzando el tramo hasta calle Norberto Blanes.

En paralelo, se realizan tareas de movimiento de suelo hasta calle Chaco y continúan los trabajos de construcción de la alcantarilla de hormigón en el cruce de calle Río Negro, donde ya se ejecutaron la base y los muros de la estructura.



La obra contempla la ejecución de 13.100 m² de carpeta asfáltica, 1.120 metros lineales de cordón cuneta, 900 m² de cordón cuneta en sectores de estacionamiento, 1.600 metros lineales de cordón central y 400 m² de badenes. Los estacionamientos estarán conformados con adoquines y se ubicarán sobre el lado norte de la traza, contribuyendo al ordenamiento y la seguridad vial.



Asimismo, se prevé la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces de las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, obras fundamentales para optimizar el escurrimiento de aguas pluviales y reducir riesgos de anegamiento durante eventos de lluvia.



Como parte de una planificación integral, también se ejecutarán conexiones domiciliarias de agua y cloacas en sectores faltantes, además de la instalación de cañerías destinadas a futuras redes de riego y alumbrado público. Estas intervenciones permitirán evitar futuras roturas sobre la nueva calzada, preservando la infraestructura y optimizando recursos.

Cuáles son las calles que forman parte del plan de conectores

Las arterias contempladas en el Plan de Integración Vial son los principales accesos a la ciudad desde la Ruta Nacional 22: Damas Patricias, Rosario de Santa Fe, San Juan, Av. Roca, Mendoza, Jujuy y Vinter; y desde la Ruta Provincial 6: Av. Jorge Newvery. Así mismo, abarca importantes conectores viales dentro de la ciudad como Evita, Gelonch, Villegas, 25 de Mayo, Rochdale, Alsina, Güemes y Los Álamos.