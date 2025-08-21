Grindetti rompió el silencio: «Tenemos derecho a que Independiente no reciba ningún castigo”

El presidente del Rojo habló luego de la trágica noche en la Copa Sudamericana. Foto: FBaires. Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Sudamericana.

Luego de la violenta noche que se vivió en el estadio de Independiente, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, viajó a Asunción para reunirse con los directivos de Conmebol para intentar reducir las sanciones que recibirá el conjunto de Avellaneda.

Antes de reunirse con Alejandro Domínguez, mandamás del ente madre del fútbol sudamericano, Grindetti rompió el silencio apenas llegó a tierras paraguayas. «Venimos a contar los hechos. El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos y a que Independiente no reciba ningún castigo”.

En ese sentido, el funcionario del conjunto argentino aseguró que «vamos a defender los intereses de Independiente. Vamos a defender a la gente de Independiente porque está claro en las imágenes que el vandalismo lo cometieron los simpatizantes chilenos desde que empezó el partido y se ve claramente cómo arman un hueco en la tribuna y empiezan a tirar cosas, hasta que Conmebol decide cancelar el partido producto de esos hechos«.

Grindetti adelantó las intenciones de Independiente en Conmebol

Antes de comenzar el encuentro en Asunción, Grindetti adelantó que «vamos a hablar con funcionarios de Conmebol para ponernos a disposición de ellos y suministrarles toda aquella información que hoy es patética y es fílmica«.

«No tenemos ninguna reunión pactada con Alejandro Domínguez ni con nadie específico sino que venimos a ponernos a disposición«, concluyó.