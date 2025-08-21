La durísima sanción que prepara Conmebol tras la violencia en Avellaneda: ¿Independiente y la U de Chile eliminados?

El encuentro entre Independiente y la U de Chile fue cancelado por Conmebol. Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Sudamericana.

Luego de la violenta noche que se registró en Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, la Conmebol confirmó que el partido fue oficialmente «cancelado» y ambos equipos quedaron expuestos a durísimas sanciones.

Si bien todavía continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en el Libertadores de América, las primeras versiones indican que los dos clubes podrían ser descalificados del torneo, mientras que existe una posible expulsión de las competencias internacionales para la temporada 2026. De esta forma, Alianza Lima (el equipo que esperaba por el vencedor de la llave) pasaría directamente a las semifinales de la Sudamericana.

A la hora de la cancelación, con el encuentro empatado 1-1, la serie estaba 2-1 a favor del conjunto chileno tras su triunfo por la mínima en la ida. Pero al parecer, poco importará el marcador para la decisión final. Como antecedente, este mismo año se llevó a cabo la cancelación del juego entre Colo-Colo y Fortaleza por la Libertadores.

En ese encuentro, el ente madre del fútbol sudamericano decidió castigar al Cacique y le dio el partido por perdido. Aunque esta situación es diferente ya que si bien los incidentes comenzaron desde la hinchada chilena, la brutal respuesta de los locales los dejó al descubierto.

Cabe remarcar que en las últimas horas se difundió un falso comunicado de Conmebol en que el aseguraban la eliminación de ambos clubes. Además de la prohibición para participar de torneos internacionales por dos años. Rápidamente, el escrito fue desmentido en redes sociales.

El falso comunicado de Conmebol que difundieron en redes sociales.

El comunicado de Conmebol tras la violencia entre Independiente y la U de Chile

Oficialmente, Conmebol sacó un breve comunicado. «En función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado«, publicaron.

«Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones», agregaron.

Independiente, por intermedio de su presidente Néstor Grindetti, se reunirá en la sede de Conmebol para intentar no ser sancionado y demostrar que todo fue culpa de la U.