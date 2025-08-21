Tras el escándalo en Avellaneda, Grindetti se desligó de los incidentes: «Corresponde una sanción al club chileno»

Grindetti responsabilizó a la parcialidad de Universidad de Chile por los incidentes en Avellaneda.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, habló tras los violentos disturbios en el partido de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, que derivaron en la cancelación del encuentro por decisión de Conmebol. Lejos de asumir responsabilidades por lo sucedido en el Estadio Libertadores de América, el mandatario cargó toda la culpa sobre la parcialidad visitante y destacó que el operativo de seguridad fue “el previsto”.

«Lo que pasó fue lamentable, algo que debía ser una fiesta como lo fue en Chile con nuestra gente, y terminó en un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U«, declaró Grindetti, visiblemente molesto. Además, denunció destrozos en las instalaciones. «Nos rompieron los baños, tiraban artefactos desde la tribuna, de una violencia inusitada que nunca vi.»

En su descargo, Grindetti sostuvo que el operativo de seguridad estuvo en regla y que nada pudo frenar la actitud violenta de los hinchas chilenos. “El operativo lo determina Seguridad. Las prevenciones eran las lógicas, pero el público estaba absolutamente desquiciado”.

El dirigente adelantó que Independiente llevará el caso a Conmebol. “Vamos a defender los intereses del club. Acá está claro el comienzo y la continuidad del problema. Corresponde una sanción al club chileno», sostuvo.

En ningún momento, el presidente del Rojo se refirió a las fallas en el operativo ni a los incidentes protagonizados por sectores de la hinchada local, que también participaron de la violencia.

Por su parte, el titular de la U de Chile, Daniel Schapira, lamentó lo ocurrido y confirmó que el encuentro quedó oficialmente cancelado. «Lo que pasó esta noche es una tragedia que nos tiene consternados, el fútbol pasa a segundo plano.»

Antecedentes en la Conmebol

El antecedente más cercano es el de Colo Colo en la Libertadores 2025, cuando la entidad le dio por perdido el partido 3-0 frente a Fortaleza tras incidentes similares en Santiago, además de sancionarlo económicamente y obligarlo a jugar sin público.

Qué pasó en el partido de Independiente y Universidad de Chile con los hinchas

La violencia se desató primero en la tribuna visitante, cuando cayeron proyectiles hacia el sector local. La tensión creció en el entretiempo con más agresiones y hasta una bomba de estruendo. El árbitro Gustavo Tejera interrumpió el juego al inicio del complemento, mientras jugadores pedían protección para sus familiares en las tribunas. Luego, los incidentes derivaron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo hasta que la policía intervino.

El comunicado de la Conmebol

En su comunicado oficial, Conmebol responsabilizó al club local y a las autoridades de seguridad por no garantizar la continuidad del encuentro y confirmó que el caso será remitido al Tribunal de Disciplina. La resolución final podría tener consecuencias graves para Independiente y Universidad de Chile, desde perder el partido hasta ser expulsados de la competencia.