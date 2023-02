Guerrero aseguró que se siente cada vez más cómodo en Racing

El peruano Paolo Guerrero anotó su primer gol jugando para Racing y después de la clasificación para la próxima ronda de la Copa Argentina aseguró que se siente cada vez más cómodo en el plantel de la Academia. Gentileza.

Paolo Guerrero, uno de los delanteros de Racing, logró marcar su primer gol en la Academia ante San Martín (Formosa) por la Copa Argentina y después de la victoria de anoche destacó que “cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo”.

El gol de Guerrero llegó luego de que a los 43 minutos del segundo tiempo la Academia tuvo un tiro libre que remató Matías Rojas y aunque en primera instancia David Correa llegó a sacarla, el peruano aprovechó el rebote y anotó.

El delantero llegó a su gol 182 en su campaña deportiva, de los cuales 39 fueron en la selección de Perú, 13 en el Bayern Munich, 22 en el Inter de Porto Alegre, 21 en Flamengo, 34 en Corinthians y 51 en Hamburgo de Alemania.

Guerrero había sumado minutos en Racing ante Tigre, por la Liga Profesional 2023, en donde marcó un gol que fue anulado por el árbitro porque le tocó en la mano y contra Arsenal, la fecha anterior, aunque tampoco había podido concretar. Anteriormente no había jugado porque entrenó diferenciado para ponerse buen en lo físico.

“En Argentina se juega un fútbol intenso, aunque en Brasil es un poco más profundo. Me estoy adaptando. El árbitro deja seguir y eso es lind de ver, sobre todo para la gente”, expresó el experimentado delantero peruano.

A su vez, aseguró que debe acomodarse a la idea de juego de la Academia. Aseguró que “al margen del sistema táctico de Gago, yo tengo que adaptarme al equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco pero si la pelota no llegar, crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol”.

El goleador Guerrero aseguró que no se desespera por ser titular y que su prioridad es estar a disposición de Fernando Gago, el entrenador de Racing. Gentileza.

Explicó que no se desespera por ser titular. Aseguró que “lo voy llevando con mucha tranquilidad. Vengo manteniendo conversaciones con Fernando. Lo tomo con tranquilidad. Cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo. Al final, lo que yo más quiero es estar a disposición del entrenador para sumarle al equipo”.