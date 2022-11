Habla el DT de la selección: Scaloni y sus frases más importantes

Argentina llega entre los favoritos al Mundial de Qatar y este miércoles a las 12:30, hora de nuestro país, enfrentará a Emiratos Árabes en el último amistoso antes de la Copa del Mundo. Lionel Scaloni habló hoy en conferencia de prensa sobre cómo están los jugadores, recién llegados a Abu Dhabi para el cotejo de mañana.

Hay pocos días entre el final de la competencia en Europa y el comienzo del Mundial. “Hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido de mañana. No tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico», expresó el DT sobre el amistoso.

Scaloni es el técnico de menor edad de los 32 que tendrá la Copa del Mundo de Qatar. Consultado al respecto declaró que “en todos los mundiales hay un entrenador más joven que el resto y ahora me tocó a mí. No me pongo a pensar en eso, estoy feliz y orgulloso de estar al frente de este grupo» y subrayó que “el entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo. He aprendido que lo que se hace adentro y afuera de la cancha es importante para el grupo».

El gran ausente de la lista de 26 fue Giovani Lo Celso, por lesión. El cuerpo técnico deberá encontrarle reemplazante entre los titulares. “A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar a Lo Celso. Contamos con algunas variantes tácticas para cubrir ese lugar», afirmó sobre eso.

En el mismo sentido y ante la pregunta por la decisión de dejar afuera a Ángel Correa, sostuvo: “La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que, siendo la Selección Argentina, se quedaran afuera buenos jugadores».

Lionel Scaloni: "No hay palabras para los que no están. Es mejor no nombrarlos porque no es justo, es una situación triste y muy difícil para un entrenador". #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/w4ZlTm4cuV — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 15, 2022

Si bien Argentina es un equipo que busca tener la iniciativa y tomar protagonismo, el DT opinó que “el Mundial lo ganan los equipos inteligentes que saben en qué momento atacar».

Lionel Messi volvió a jugar el domingo con PSG tras ausentarse un partido por una molestia en el tendón de aquiles. Scaloni dijo que lo ve bien: “Messi está con muchas ganas de disfrutar el Mundial y muy contento de estar con sus compañeros».

La expectativa para este Mundial en Argentina es importante porque el equipo nacional lleva 35 partidos sin perder y habiendo obtenido la Copa América 2021. “Esto es fútbol, es impredecible y a veces injusto. No tiene sentido prometerle nada a la gente. Simplemente decirles que vamos a dejar todo durante este Mundial», aclaró Scaloni.

Lionel Scaloni: "No tenemos presión. Somos conscientes lo que representa para Argentina el fútbol, pero no deja de ser un deporte".#ESPNQatarEnStarPlus. pic.twitter.com/hTn5n6MRQa — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 15, 2022