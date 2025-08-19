Histórico: Franco Mastantuono debutó oficialmente en el Real Madrid

Esta tarde se registró un hecho histórico en el fútbol para los argentinos. Franco Mastantuono debutó oficialmente en el Real Madrid. El joven surgido de River ingresó en el complemento en la primera fecha de la liga española.

Mastantuono había comenzado en el banco de suplentes en el duelo entre el Merengue y Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, a los 23 minutos del complemento, Xabi Alonso decidió darle su primera chance con la Casablanca y largó al campo de juego.

Franco Mastantuono durante el encuentro ante Osasuna.

El exvolante del Millonario ingresó por Brahim Díaz, en una ventana que también se realizó el ingreso de Dani Carvajal por Trent Alexander Arnold.

🇦🇷 EL DEBUT DE MASTANTUONO EN REAL MADRID.



🌟 MOMENTO HISTÓRICO. pic.twitter.com/iAYQM7oCbp — JS (@juegosimple__) August 19, 2025

Real Madrid le ganó al Osasuna en el debut de Franco Mastantuono

Luego de un primer tiempo igualado, el conjunto de la capital española abrió el marcador a los seis minutos del complemento.

Tras una falta en el área, el árbitro sancionó penal y Kylian Mbappé marcó el primer tanto del Real en esta temporada de la liga española. De esta manera, el Merengue se quedó con el triunfo en la primera fecha del certamen.