Se viene el debut: el DT del Real Madrid adelantó que Mastantuono «podría tener minutos»

Este martes, Real Madrid inicia su temporada en la liga española y podría darse una gran sorpresa: el debut oficial de Franco Mastantuono. El exjugador de River ya se entrena en el Merengue y en la previa del cruce ante Osasuna, el entrenador Xabi Alonso adelantó que podría sumar minutos este martes.

Distintos medios europeos remarcan que el argentino entrenó a la par de sus compañeros y estará a disposición del DT. En la conferencia de prensa previa, Alonso se refirió a la chance de que Mastantuono sume minutos.

Si bien no dio precisiones, dejó abierta la puerta: «Podría tener minutos. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. También tiene esa garra argentina, ese espíritu guerrero con calidad, y una pierna zurda espectacular para el remate o el pase. Es joven y tenemos que acompañarlo en su muy buen nivel«.

Franco Mastantuono está convocado para el debut del Real Madrid.

Xabi Alonso bancó a Mastantuono por elegir a Lionel Messi

Otro momento que llamó la atención en la conferencia de prensa del entrenador español también tuvo a Mastantuono en el centro de la atención. Luego de que le consulten de qué manera impactó que el argentino elija a Lionel Messi como su máximo ídolo.

Xabi Alonso se alejó de la polémica y fue claro: «¿Si le tengo que recomendar algo para decirle quién es su jugador favorito? Tiene lógica que lo sea, es argentino, es zurdo, no es una sorpresa para mí«.

Por otra parte, el DT se refirió a la personalidad del ex Millonario y dio detalles sobre cómo fue su primera charla antes de que llegue a la capital española. «Me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años en ese entonces. Un hombre de 17 años, ahora ya con 18, con mucha seguridad en sí mismo, sin ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. La segunda vez que hablé ya tenía 18… Se le nota esa calidad, ganas y se va a integrar muy rápido, ya sea en la dinámica del vestuario o en la del juego», concluyó.