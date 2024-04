Iñaki Marcos: «Todavía estamos en deuda con nosotros y con la gente»

Iñaki Marcos irrumpió como una de las promesas del fútbol neuquino hace 6 años cuando la rompió con la selección provincial y se lo llevó Racing de Avellaneda. Tras quedar libre en la Academia, el delantero se sumó a Cipolletti y espera volver a impulsar su carrera en el Federal A.

El atacante se destacó en la pretemporada y tuvo su debut como titular ante Deportivo Rincón en la cuarta fecha del torneo. El último domingo ingresó por la lesión de Juan Martín Amieva en el primer triunfo del año ante Círculo Deportivo y este fin de semana ante Santamarina en Tandil podría ir nuevamente desde el inicio.

«La victoria siempre hace que el primer entrenamiento de la semana y el vestuario sean distintos, pero igual yo no veía un equipo caído anímicamente cuando perdimos«, aseguró Marcos en diálogo con «Subite al Podio» de RN Radio (de lunes a viernes de 17:30 a 19).

«Nos faltaban algunos detalles, teníamos imprecisiones y no salía lo que planificábamos. Nos pasaba con la pelota parada y el otro día sí nos salió en el primer gol. El equipo se preparó para ganar y en algún momento íbamos a cortar la racha», agregó sobre el triunfo en La Visera.

Acerca de su ingreso por la lesión muscular de Amieva, Iñaki analizó: «Entré cuando ellos estaban encima nuestro, en una situación tensa. Me sirvió para salir rápido del ahogo. No resolví bien en la primera que tuvo pero después me sentí mejor. Entré con hambre de gol y en el final me tocó sacrificarme y ayudar defensivamente para cuidar el resultado».

«Siempre me tengo fe y confianza. Amieva, el Goldo Sáez y Michelena me dan mucha confianza y me apoyan. Estoy preparado si me toca jugar», destacó ante su probable titularidad en Tandil.

A pesar de conseguir el primer triunfo, el delantero fue autocrítico con el presente del equipo en el torneo. «Todavía seguimos en deuda con nosotros mismos y con la gente. Ganamos solo un partido, no estamos para regalar nada, ni lo vamos a hacer, tenemos que seguir buscando victorias», señaló.

Sobre su llegada al Albinegro a principios de este año repasó: «Cuando me enteré que quedaba libre en Racing vine a entrenar por mi cuenta a Neuquén, a esperar que salga algo. Tuvimos algunos sondeos pero con mi representante pensamos que sería una buena idea poder jugar en Cipolletti«.

«Consideramos que Gustavo (Noto), era un técnico que me podía llegar a servir y que encima iba a estar cerca de mi familia. Sumar minutos acá me puede servir para mi carrera y me quiero dedicar a esto», agregó.

La salida de Racing fue un baldazo de agua fría para Iñaki. «No me lo esperaba, sinceramente. Pregunté qué era lo que me había faltado y me dijeron que simplemente se habían inclinado con otro jugador pero que no había hecho las cosas mal, eso me dejó más tranquilo. En un club así te preparan para este tipo de cosas», reconoció.

El delantero quedó en la Academia a los 15 años después de que lo vieran en un torneo de preparación a los Juegos Epade con la selección neuquina. «En un club como Racing hay diferencia desde lo táctico, desde lo estratégico y desde lo técnico fundamentalmente. A mí me pareció que aprendí un montón de cosas básicas apenas llegué», destacó.

