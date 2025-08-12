Inesperada ausencia de un jugador en la práctica de Boca: qué pasó

Un jugador se ausentó en la práctica de Boca este martes. Foto: @BocaJrsOficial.

Este martes, Miguel Russo decidió que el plantel de Boca lleve a cabo una práctica a puertas abiertas. Aunque durante el entrenamiento se registró la inesperada ausencia de un jugador, en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Se trata de Malcom Braida, quien no estuvo presente en el Predio de Ezeiza. El volante de venía de ser titular ante Racing, pero se ausentó por un motivo familiar.

El ex San Lorenzo es uno de las recientes incorporaciones en el Xeneize. Russo lo conoce de su paso por el Ciclón y confía en el zurdo: fue titular ante Argentinos, Unión, Atlético Tucumán y la Academia. Sin embargo, tomó la decisión de no ir a entrenar esta mañana, aunque estuvo justificada su falta.

Malcom Braida faltó a la práctica de Boca: el motivo

Según dieron a conocer desde Boca Predio, Braida no estuvo en el entrenamiento del Xeneize porque fue padre. El jugador tuvo el permiso del cuerpo técnico y estuvo acompañando a su pareja.

Luego del día especial que atravesó el volante, se espera que mañana se sume nuevamente al plantel para comenzar a prepara el duelo ante la Lepra mendocina.

Si bien el jugador no ha demostrado su mejor nivel con la camiseta azul y oro, su llegada fue un pedido exclusivo de Miguel Russo. El entrenador confía en sus cualidades y aseguran que le va a rendir en el corto plazo.