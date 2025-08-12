El entrenador de los All Blacks y su asombro con la hinchada de Boca: «No lo podía creer»

El clásico entre Boca y Racing que finalizó 1-1 en la Bombonera tuvo invitados de lujo en la tribuna. Los All Blacks, el seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, y el entrenador principal, Scott Robertson, mostraron su asombro con la hinchada del Xeneize luego del encuentro.

«El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la compañía de la gente y de cantar. No podía creer la lista de reproducción, simplemente siguieron cantando durante tres horas«, confesó el head coach en una conferencia posterior al encuentro.

En ese sentido, Robertson opinó sobre el ambiente que presenciaron en Brandsen 805: «La energía y el ritmo eran increíbles y estuvimos tarareando. No entendíamos las palabras de lo que estaban cantando, pero fue una gran experiencia para nosotros«.

Además de las declaraciones del entrenador, varios jugadores compartieron en redes sociales su experiencia en una de las plateas de la Bombonera. El fullback Rieko Ioane publicó una foto del campo de juego y comentó en una historia de Instagram: “Locura de atmósfera”.

Cuándo juegan los All Blacks ante Los Pumas por el Rugby Championship

El combinado neozelandés está en Argentina para enfrentar a Los Pumas por el Rugby Championship. El torneo comenzará el próximo sábado 16 de agosto, donde Sudáfrica jugará contra Australia y Los Pumas se enfrentarán a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes, a las 18:10.

Mientras que el segundo encuentro entre ambos seleccionados se dará en el estadio José Amalfitani, el sábado 23 de agosto al mismo horario