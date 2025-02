Julián Álvarez reveló la clave para su llegada al Atlético Madrid: «Estaba todos los días…»

Luego de su exitoso primer paso por el Manchester City, Julián Álvarez decidió emigrar al Atlético Madrid para sumar más continuidad y no tardó en transformarse en una de las figuras. Siendo titular indiscutido, la Araña se refirió a los detalles de su llegada en la que el Cholo Simeone fue clave.

El Atlético se movió rápido y decidió desembolsar una importante suma para quedarse con el delantero argentino. Según confesó Álvarez, uno de los que intervino en su decisión fue Giuliano Simeone, compañero en los Juegos Olímpicos.

«Estaba todos los días, todos los días metiéndome ficha hasta que bueno… Sí, fue un poco ahí, un poco después de los Juegos Olímpicos que tomé la decisión«, confesó la Araña en Infobae. Además, se refirió a la importancia que tuvo Diego Simeone en su decisión.

En ese sentido, agregó que «el Cholo, también. Cuando me hablaba los días previos a los Juegos Olímpicos, me convenció, me dijo un montón de cosas del club, no solo para ahora, sino para todos los años que vienen. Y bueno, eso la verdad que me gustó mucho«.

La temporada de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Luego de la goleada del Atlético Madrid ante Valencia, Diego Simeone se rindió por el nivel del delantero argentino y aseguró que es «diferente» a los demás jugadores.

Hasta el momento, el ex River suma 20 goles y cuatro asistencias en el Colchonero en 39 partidos disputados. De esta manera, ya superó sus estadísticas de la última temporada.