La tajante decisión de Gago con Alan Velasco en Boca luego de errar el penal en la Bombonera

La dura eliminación de Boca en la Copa Libertadores todavía no comenzó a sanar en el plantel y Fernando Gago sabe que tiene que dar vuelta la página para el duelo de este viernes ante Rosario Central en la Bombonera. En este contexto, el entrenador tomó una medida con respecto a Alan Velasco.

El joven por el que el Xeneize pagó 10 millones de dólares se encargó de patear el último penal de la tanda ante Alianza Lima y fue uno de los apuntados de la eliminación luego de errar su tiro.

De cara al choque con el Canalla, el entrenador decidió no concentrarlo y no estará ni en el banco de suplentes. Según se conoció, el ex Independiente sufrió una fuerte molestia en el tobillo derecho, que lo llevó a infiltrarse para estar en el cruce internacional.

Sin embargo, el dolor no cesó y Velasco no pudo entrenar a la par de sus compañeros este jueves. Solo hizo tareas de rehabilitación en el gimnasio. Por lo que el cuerpo técnico decidió marginarlo de la lista. Ya que no está en condiciones físicas, resolvieron no arriesgarlo para cuidarlo.

Mientras que Frank Fabra y Lucas Janson tampoco fueron convocados por decisión futbolística, Carlos Palacios pudo entrenarse de manera normal con el plantel y concentrará de cara al viernes por la noche. Además, podría ir de titular, ya que Gago tendría planeado repetir la mayoría de los nombres que disputaron el cruce ante el conjunto peruano.

Los concentrados en Boca para el duelo ante Rosario Central

Arqueros: Agustín Marchesín y Leandro Brey.

Defensores: Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Juan Barinaga, Marcelo Saracchi y Lautaro Blanco

Mediocampistas: Ander Herrera, Milton Delgado, Agustín Martegani, Williams Alarcón, Joaquín Ruiz, Kevin Zenón y Carlos Palacios.

Delanteros: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.