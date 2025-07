Julio Vaccari estalló tras la derrota ante Talleres: «Independiente no es candidato»

Luego de una sorpresiva derrota de Independiente ante Talleres por 2-1 en la segunda fecha del Torneo Clausura, Julio Vaccari alzó la voz en conferencia de prensa y generó polémica con sus declaraciones.

El entrenador apuntó nuevamente contra la dirigencia por sus gestiones en el mercado de pases y no ocultó su preocupación por el nivel del equipo. “Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarle a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos”, soltó el DT ante la pregunta sobre las incorporaciones.

Pero no se quedó ahí y continuó con más bombas. Después de anunciar que “Independiente no es candidato”, detalló los motivos: “¿Sabés el jugador que me encanta a mí para traer? (Juan Carlos) Portillo. Dije ‘es este porque juega de cinco, de dos, de cuatro, de seis, de tres, lo ponemos en todos lados’. Pero no, va a River”.

“Independiente tiene que lograr fluir en su juego para poder acercarse a que, con funcionamiento y con otras circunstancias más, podamos estar a la altura de esos equipos”, concluyó el entrenador.

Vaccari opinó sobre la derrota ante Talleres

Luego de su descargo, el DT de Independiente puso paños fríos y lanzó una autocrítica enfocada en el partido ante el conjunto cordobés, encuentro que le sacó el invicto de local que mantenía desde el 2024.

«Nos faltó más ímpetu en la búsqueda del gol. Necesitamos tiempo de trabajo, paciencia, tranquilidad, seguir buscando con convicción las situaciones que no son favorables”, cerró.