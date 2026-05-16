De los barriletes al álbum del Mundial: así fue la jornada que llenó de juegos el Parque Norte de Cipolletti

Entre mates, barriletes, figuritas y juegos tradicionales, cientos de vecinos se acercaron este sábado a Parque Norte para participar de una nueva edición de “Jugar como antes”, la propuesta impulsada por la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Cipolletti que buscó recuperar el juego compartido y el encuentro familiar lejos de las pantallas.

La iniciativa transformó el espacio verde en una gran plaza de juegos al aire libre. Hubo rayuela, bolitas, soga, tejo, ajedrez, intercambio de figuritas y talleres de barriletes, en una jornada donde convivieron chicos, padres y abuelos.

Espacios de encuentro entre distintas generaciones

La convocatoria superó las expectativas de los organizadores. El director general de Deportes, Leandro Domini, destacó la respuesta de la comunidad y el espíritu de la actividad. “Estábamos en una reunión de equipo pensando qué podíamos hacer de diferente y terminamos haciendo una propuesta de algo que se hacía hace muchísimo tiempo: jugar sin pantallas”, explicó. Y agregó: “No esperábamos tanta gente. Ver a los padres o los abuelos explicándole a un nene cómo se arma un barrilete o cómo se juega al tejo fue muy emocionante”.

Domini remarcó además la importancia de generar espacios de encuentro entre distintas generaciones. “Lo que hacíamos de chiquitos ahora tratamos de transmitirlo a las nuevas generaciones. No está mal la tecnología, pero todo en su justa medida”, sostuvo.

Jugar sin pantallas y en la plaza, la posibilidad del encuentro con el otro. Foto Emiliano Ortíz.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, también compartió imágenes de la jornada en sus redes sociales y destacó el valor de generar propuestas comunitarias para las familias. Desde el municipio remarcaron que el objetivo es seguir promoviendo espacios públicos de encuentro, recreación y hábitos saludables.

Padres, abuelos y chicos compartieron la experiencia de armar barriletes juntos. Foto Emiliano Ortíz.



Los barriletes fueron una de las postales más coloridas de la jornada en Parque Norte. Foto Emiliano Ortíz.

Intercambio de las figuritas del Mundial

Uno de los sectores más concurridos fue el espacio de intercambio de figuritas del Mundial, donde chicos y grandes se reunieron con sus álbumes en mano para buscar las más difíciles y negociar cambios. Entre las mesas y mantas improvisadas aparecían nombres codiciados como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras los más chicos comparaban repetidas y celebraban cada hallazgo.

Chicos y adultos buscaron las más difíciles del álbum de figuritas del Mundial. Foto Emiliano Ortíz.

Patricio llegó junto a su hijo especialmente para participar del intercambio. “Vinimos a disfrutar la tarde y aparte a cambiar figuritas”, contó. Según explicó, ya habían conseguido algunas de las más difíciles y hasta cambiaron una figurita de Messi por una de Lamine Yamal porque su hijo “es fanático de Yamal”.

los chicos revisaban repetidas, negociaban cambios y celebraban cada nueva incorporación al álbum. Foto Emiliano Ortíz.

El intercambio se convirtió en un punto de encuentro para padres que recordaban las tardes de álbumes y figuritas de su propia infancia. “Es algo que también hacíamos nosotros cuando éramos chicos”, había señalado uno de los organizadores durante la jornada.

“Ya conseguimos algunas difíciles y hasta cambiamos una de Messi porque él quería la de Yamal”, relató un vecino que fue con su hijo. Foto Emiliano Ortíz.

Ajedrez, mucho más que un juego

También el ajedrez tuvo su lugar destacado en la jornada. Rubén Álvarez, de 84 años, enseñó a chicos y grandes las bases del juego. Hace más de 20 años que da clases gratuitas y considera al ajedrez una herramienta clave para el desarrollo de los más jóvenes.

Rubén Álvarez, profesor de 84 años, enseñó a jugar a chicos y adultos y destacó el valor del juego “para pensar y razonar sin violencia”. Foto Emiliano Ortíz.

“El ajedrez es un juego para pensar y razonar sin violencia”, sostuvo. Además, lamentó que actualmente haya menos espacios en las escuelas públicas para enseñar esta disciplina y destacó la importancia de generar actividades comunitarias como esta. “El abuelo puede jugar con el nieto. En otros juegos es difícil, pero acá sí”, resumió.

Este tipo de encuentros ayudan a que los chicos “socialicen y salgan un poco de las pantallas”, agregó Rubén. Foto Emiliano Ortíz.

La propuesta surgió de la preocupación por el uso excesivo de pantallas y la necesidad de generar alternativas recreativas al aire libre. Durante toda la tarde, la escena se repitió una y otra vez: chicos saltando la soga, familias jugando al tejo y adultos recordando juegos de su infancia.

El tejo también reunió a chicos y grandes en esta jornada. Foto Emiliano Ortíz.

Tras la gran convocatoria, desde la Dirección de Deportes adelantaron que buscarán repetir la experiencia en otros espacios de la ciudad e incorporar nuevas actividades tradicionales. “Con esta repercusión, seguro que lo vamos a hacer de vuelta”, afirmó Domini.

Cobertura y producción audiovisual: Pedro Avena y Luis Endrinal. Redacción: Natalia López.