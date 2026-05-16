Fiesta Provincial del Ternero en Choele Choel: un gran marco de público le puso color a la jornada del sábado

La jura de animales se realizó en la tarde del sábado en el predio de la Sociedad Rural de Choele Choel.

La Fiesta Provincial del Ternero volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros ganaderos de la región, con una importante participación de productores que llegaron desde distintos puntos de la Patagonia y el sur bonaerense. La 38° Edición de la muestra, que se realiza en Choele Choel hasta este domingo 17 de mayo, reunió muchos visitantes este sábado cuando también se realizó la jura de animales que dejó buenas expectativas para el remate previsto para la última jornada.

El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Juani Segatori, señaló que si bien el arranque estuvo condicionado por las bajas temperaturas, el fin de semana cambió el humor de la Fiesta. “Se cubrieron las expectativas”, dijo Segatori, y destacó el buen marco de público. “Cambió el ambiente y el ánimo”, resumió al recorrer los corrales y la pista de jura en lo que es su debut en la organización de este tipo de eventos.

De a poco la gente fue colmando los espacios del predio de la Sociedad Rural de Choele Choel este sábado.



Segatori remarcó además la mejora registrada en la calidad de los animales presentados y explicó que este año la admisión fue más exigente. “Estamos aprendiendo todos, pero la calidad ha mejorado muchísimo”, sostuvo. También valoró la participación de hacienda proveniente de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y el sur de Buenos Aires, regiones habilitadas por encontrarse al sur de la barrera sanitaria.

Un premio al productor



En cuanto al espíritu de la muestra, el dirigente rural destacó que el objetivo sigue siendo premiar al productor. “Acá se trata de reconocer al que trae la mejor tropa, al productor que trabaja todo el año”, expresó. La fiesta funciona además como referencia para la formación de precios en plena zafra de terneros.

Un lotecito de Angus negro hace su presentación en la pista de la Sociedad Rural para la jura.



Desde la firma consignataria Otermin & Massini, Mariano Massini coincidió en remarcar el nivel genético observado en los corrales. “La calidad que vino fue buenísima”, afirmó, y destacó especialmente la participación de productores y cabañas Hereford de la región.

Massini consideró que las expectativas para el remate son positivas, aunque reconoció que el mercado atraviesa un momento complejo debido a la caída del consumo interno. “Hay un cuello de botella porque bajó el consumo de carne y eso repercute directamente sobre toda la cadena”, explicó. Según indicó, la oferta de hacienda terminada y de corrales supera actualmente la demanda, lo que presiona sobre los valores.

El público acompañó las actividades de jura en la pista central.



Aun así, el consignatario sostuvo que el precio del ternero continúa siendo competitivo en términos regionales. “Comparado con Sudamérica seguimos teniendo valores altos”, indicó, y recordó que el interés por la reposición sigue firme tanto por parte de feedlots como de productores de cría.

El potencial de Hereford en la Patagonia



En representación de la raza Hereford participó de la jura el cabañero Gabriel Jaca, actual presidente de la zonal Patagonia Norte de la asociación. El dirigente explicó que el objetivo del espacio es fortalecer el vínculo entre los criadores patagónicos y la entidad nacional, promoviendo programas de selección, inspección y certificación genética.

Ejemplares de Hereford esperan su turno la para la jura.



Jaca destacó que Hereford continúa siendo la raza predominante en la Patagonia gracias a su adaptación a las condiciones climáticas de la región. “Cuando el clima acompaña muestra todo su potencial y cuando las condiciones son duras demuestra rusticidad y resiliencia”, señaló.

El referente también observó una mejora en la calidad racial de los animales presentes en la exposición y remarcó la presencia de hacienda mansa, bien trabajada y con buen desarrollo carnicero. “Hay animales con mucha capacidad de ganar kilos rápidamente”, sostuvo.

El stand de Diario Río Negro presente en la 38° Fiesta Provincial del Ternero en Choele Choel.



Otro de los temas que surgió durante la jornada fue el proceso de recomposición de stock ganadero luego de los años de sequía. Según explicó Jaca, muchos productores están reteniendo hembras para reconstruir rodeos, favorecidos por una mejora climática que permite proyectar mejores condiciones forrajeras.

“Hoy el ternero está muy demandado por varias razones: la reposición de los feedlots, la necesidad de recomponer rodeos y la mejora del ambiente”, señaló. Al mismo tiempo, explicó que muchos establecimientos están descartando vacas viejas o improductivas para dejar espacio a categorías jóvenes.

“Hoy el ternero está muy demandado por varias razones: la reposición de los feedlots, la necesidad de recomponer rodeos y la mejora del ambiente”. Gabriel Jaca, cabaña La Txapela.

En ese contexto, la Fiesta Provincial del Ternero volvió a funcionar como una vidriera de la ganadería patagónica, mostrando el trabajo de selección genética, la apuesta por mejorar la calidad de la hacienda y la expectativa de un sector que busca recuperarse después de varios años difíciles.

Cuando caía el sol comenzaron a encenderse los fogones en la Sociedad Rural de Choele Choel.



Con fuerte presencia regional, buenos corrales y un remate que genera expectativas, el encuentro reafirmó su lugar dentro del calendario ganadero del sur argentino y volvió a poner en primer plano el potencial productivo del Valle Medio y la Patagonia.