Trabajos las 24 horas sobre Avenida Mosconi: qué harán esta semana para habilitar la circulación entre Neuquén y Cipolletti

El Municipio de Neuquén anunció que en los próximos días se habilitará la circulación entre Neuquén y Cipolletti en el sector del puente carretero. El intendente Mariano Gaido recorrió este sábado los trabajos sobre la Avenida Mosconi y aseguró que los plazos originales en la zona se redujeron de 60 a 45 días.

Durante la recorrida, Gaido indicó que las tareas se ejecutan “mañana, tarde y noche”, con equipos trabajando de forma permanente en distintos sectores de la obra. También remarcó que el proyecto se realiza con fondos municipales y sin financiamiento externo.

Neuquén acorta los plazos de obra en la Avenida Mosconi

Gaido reiteró que se trata de una obra “esencial y fundamental” para mejorar la circulación entre ambas ciudades y anunció: “Estamos asfaltando la colectora que va a permitir que la semana que viene quede habilitado el acceso y egreso de quienes circulan entre Neuquén y Cipolletti”.

El intendente agregó: “Demostramos que las obras se desarrollan en tiempo récord, con presupuesto propio y sin endeudamiento. Es un ejemplo de lo que hacen las empresas neuquinas y del compromiso que tienen con la ciudad”.

Gaido junto a Nicola en la recorrida por la obra. Foto: Municipalidad de Neuquén.

El jefe comunal también comparó el avance de la obra con proyectos nacionales que siguen inconclusos en la región. “Muy cerca tenemos una ruta nacional que hace 25 o 30 años distintos gobiernos no terminan. Los neuquinos estamos demostrando lo que significa empezar una obra y finalizarla en tiempos mucho más rápidos de lo previsto”, sostuvo.

Gaido además repasó otras obras que se ejecutan en simultáneo en la capital, entre ellas los trabajos sobre Ruta 7 y Raúl Alfonsín, nuevas etapas del plan de asfalto, obras pluviales y el desarrollo del Paseo Costero. “Mientras en gran parte del país las obras están paralizadas, en Neuquén seguimos avanzando con un plan único”, expresó.

Los detalles sobre las tareas de asfalto y la circulación vehicular

En tanto el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que este sábado comenzaron a colocar las primeras capas de asfalto en el tramo ubicado entre el puente carretero y Primeros Pobladores, identificado como sector 6 de la obra.

“Ya empezamos con el asfalto y en los próximos días comenzarán también las excavaciones para los pilotes, por lo que habrá un importante movimiento de máquinas”, detalló el funcionario municipal.

Nicola confirmó además que la circulación directa hacia Cipolletti quedará habilitada antes de cumplirse los 60 días previstos originalmente. “Estamos dentro del plazo previsto y adelantando tiempos”, aseguró.

El funcionario recordó que la obra continúa delimitada y pidió respetar la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en el sector de los puentes. También explicó que hay operativos coordinados entre la empresa contratista y personal de tránsito municipal para ordenar cortes temporales y desvíos.

Nicola precisó que actualmente hay ocho frentes de trabajo activos sobre la Gran Avenida. Indicó que el frente de asfalto comenzó en el sector cercano al puente carretero.

“El frente de asfalto empezó acá y en estos días vamos a colocar 2 mil toneladas de asfalto. En el otro tramo estamos ejecutando 32 mil toneladas, lo que marca la magnitud de esta intervención”, concluyó el secretario.