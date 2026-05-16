En fotos: así trabajaron los bomberos durante el voraz incendio en el Hotel Huemul de Bariloche

El incendio que destruyó gran parte del histórico Hotel Huemul de Bariloche movilizó a un importante operativo de emergencia durante toda la tarde del sábado sobre avenida Bustillo.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre el edificio, que actualmente se encontraba en refacción, y obligaron a evacuar de manera urgente a huéspedes y trabajadores. Mientras enormes columnas de humo cubrían la zona, bomberos y equipos de rescate trabajaron intensamente para contener el fuego y evitar que alcanzara construcciones cercanas.

En el operativo participaron todos los cuarteles de bomberos voluntarios de Bariloche junto a personal de SPLIF, Policía de Río Negro, Protección Civil, Prefectura Naval, Camuzzi y la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

1/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 2/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 3/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 4/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 5/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 6/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 7/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 8/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 9/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 10/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 11/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 12/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 13/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía. 14/ 14 Bariloche: Incendio Hotel Huemul. Clarín Fotografía.

El trabajo de los rescatistas se extendió durante varias horas y generó momentos de tensión entre vecinos y turistas que observaban el operativo desde distintos puntos de la ciudad.

Según informaron desde el Hospital Zonal de Bariloche, varios efectivos debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo, aunque permanecen estables y bajo observación. Además, otra persona fue trasladada al Sanatorio San Carlos.

Se investigan las causas que originaron el incendio, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona afectada para evitar riesgos estructurales y posibles rebrotes de las llamas.