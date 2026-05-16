Avenida Mosconi: Gaido aseguró que el puente Neuquén-Cipolletti se habilitará la próxima semana

Este sábado a la mañana empezó a colocarse el asfalto en el sexto tramo de la Avenida Mosconi, desde el puente carretero Neuquén-Cipolletti hasta Primeros Pobladores.

Mariano Gaido, intendente de Neuquén, y Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, visitaron la ejecución obra y explicaron cómo continuarán los trabajos.

«Nosotros habíamos dicho el desvío iba a estar durante 60 días. Antes de eso vamos a estar habilitando para que el tránsito salga en forma directa por las calles ya definitivas de la nueva avenida«, contó Nicola.

El secretario detalló que se colocarán 2.000 toneladas de asfalto y que el jueves se harán las primeras excavaciones donde se instalarán los pilotes. Por la circulación de la maquinaria, recordó las medidas de precaución que deben tener los conductores.

«Las velocidades máximas son 20 km/h y una vez que lo habilitemos es transitar con precaución. En los casos de cortes temporales, tenemos todo un sistema con los banderilleros de la empresa contratista y la gente de tránsito de la municipalidad», describió.

Por su parte, Gaido destacó se redujeron los plazos de construcción de 60 días a sólo 45 y resaltó «la semana que viene, al finalizar la semana, ya va a quedar habilitado para quienes transitan hacia Cipolletti«.

Remarcó los trabajos durante las 24 horas, demostrando que Neuquén «es eficiente». En esa línea, comparó la obra con la Ruta Nacional 22 «que hace 25 o 30 años diferentes gobiernos nacionales mantienen y todavía no finalizan».

Y agregó «los neuquinos le estamos demostrando al país lo que es empezar una obra, lo que es desarrollarla mañana, tarde y noche, llevar adelante plazos mucho más cortos y más rápido«.

Así se asfalta el sexto tramo de la Avenida Mosconi. Foto: Emiliano Ortiz.

Avenida Mosconi: Cómo continúa el tramo Gatica-Linares

«En el sector entre Gatica y Linares habíamos arrancado desde Gatica hacia el este, ya se está trabajando con continuidad colocando carpeta«, precisó Nicola.

Explicó que en ese tramo hay ocho frentes de trabajo distintos que funcionan al mismo tiempo. «Ayer se terminaron de hacer algunos trabajos a la altura de Chubut».

Y anticpó «ahora cerca de Chubut hacia el oeste, hacia la Avenida Olascoaga, se va a empezar a tirar la carpeta asfáltica«.