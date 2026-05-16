Violento choque entre dos camionetas sobre la Ruta 40 en Chos Malal: cómo se encuentran los conductores

Este sábado se registró un violento choque sobre la Ruta Nacional 40 en uno de los accesos a la ciudad de Chos Malal. El impacto fue protagonizado por dos camionetas, una de las cuales quedó completamente dañada.

Cómo se encuentran los conductores del choque en la Ruta 40

El siniestro se produjo cerca del mediodía. Según la información brindada por medios locales, el siniestro fue entre una Toyota Hilux y una Volkswagen Saveiro.

De acuerdo a las primeras informaciones, una de las camionetas circulaba por la Ruta 40 y el impacto se originó cuando la otra intentaba reingresar a la cinta asfáltica. Debido a la violencia del choque, quienes transitaban por la misma vía detuvieron el paso y alertaron a la policía.

FM Patagonia (Chos Malal).

Cuando arribó personal policial y de salude se confirmó que afortunadamente, los ocupantes de cada vehículo solo presentaban lesiones leves. Fue mayor el daño material, ya que una de las camionetas quedó totalmente dañada en uno de sus laterales.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y profesionales del hospital local quienes asistieron a las personas involucradas. Durante la realización de las tareas preventivas, se registraron algunas restricciones de tránsito.