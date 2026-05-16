Central hidráulica Nahueve: avanza la etapa final y se prevé generar energía en 90 días

Le pusieron fecha para el ingreso de la central al sistema provincial (Neuquén informa)

La obra Aprovechamiento Multipropósito Nahueve atraviesa sus últimas semanas de construcción antes de integrarse oficialmente a la matriz energética provincial.

En el lugar ya se encuentran ingenieros provenientes de Austria, encargados de la instalación de las turbinas. Estas piezas, fabricadas por una firma internacional de prestigio en el sector, marcan el inicio del proceso de pruebas técnicas que se extenderá durante los próximos dos meses para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

La central hidráulica se destaca por su capacidad técnica, proyectando una potencia de casi cinco megavatios. Esta escala de generación permitirá abastecer de energía limpia y renovable a aproximadamente 5.000 viviendas.

Últimas semanas de obra y puesta en marcha

Durante el aniversario de Villa del Nahueve en el mes de abril, el gobernador Rolando Figueroa adelantó que en poco tiempo “va a comenzar a generar energía. Es muy importante para todo el pueblo tener esta represa multipropósito porque va a poder generar electricidad, pero también va a proveer agua para el consumo y ampliar las posibilidades de riego”.

“Cuando prendemos una lámpara, generalmente esa energía viene de una represa. Por eso, fue muy bueno que todo el pueblo haya entendido que el progreso requiere inversión y requiere ir evolucionando”, indicó el mandatario provincial.

Interconexión clave en el Alto Neuquén

En el mes de abril, desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizaron la obra de interconexión entre la Microcentral Nahueve y la línea de media tensión de 33 kV Andacollo – Las Ovejas. Esta infraestructura resulta fundamental para inyectar al sistema la energía que produzca la central y fortalecer la red eléctrica en toda la región del Alto Neuquén.

Al respecto, el presidente de la agencia de inversiones de Neuquén ADI-NQN, Leandro López, destacó que se trata de un hito para la provincia, dado que es la única jurisdicción en el país que actualmente ejecuta obras de este tipo con tecnología renovable tras décadas sin grandes desarrollos hidroeléctricos.

Financiamiento y reactivación del proyecto

La inversión total, que ronda los 30 millones de dólares, contó con una estructura de financiamiento mixta. La mayor parte de los recursos provino de un crédito internacional otorgado por Abu Dhabi, mientras que el resto fue cubierto con fondos propios del Tesoro provincial.

Tras la regularización de deudas pendientes al inicio de la actual gestión y una renegociación contractual, se estima de manera formal que la generación de energía comenzará entre los próximos 60 y 90 días.

Impacto productivo, turístico y social

El carácter multipropósito de la obra es uno de sus rasgos más relevantes. Además de la faceta eléctrica, el canal de hormigón de cuatro kilómetros que atraviesa Villa Nahueve habilitará nuevas zonas de riego para la producción agrícola local. Asimismo, el pequeño embalse resultante funcionará como un nuevo atractivo turístico para deportes acuáticos, diversificando la economía de la región.

El impacto social del proyecto también incluye un proceso de relevamiento territorial. En paralelo a la construcción, se ha trabajado en la entrega de mensuras y títulos de propiedad para los pobladores cuyas tierras lindan con el canal, brindando seguridad jurídica a las familias de la zona.

“Es un orgullo que Neuquén sea la única provincia argentina donde se están haciendo este tipo de obras con generación renovable en una zona que venía postergada en infraestructura”, afirmó finalmente Leandro López.