Entre roscas, internas y pases sorpresivos, los entretelones de la política regional

Neuquén

Del estrado al green, el stop polit a Quique

A Rubén Campos le aplicaron la misma que al banco: ¡Stop Debit familiar! Con la sabiduría de un zorro viejo, el exintendente gambeteó definiciones, pero confesó que sus 6 hijos, 11 nietos y su señora le bajaron el pulgar a la rosca. Ahora, en vez de internas, le toca lidiar con el búnker de arena, dijo a radio Cordillerana.

Di Fonzo le puso ritmo al MPN

Nicolás Di Fonzo desempolvó el hit de 1986 y “El Movimiento Va” por la interna del MPN. Con Naldo Labrin renovando su joyita, la mística está a full. ¿Será que con este remix juvenil el exintendente de El Chocón logra que todos bailen a su ritmo? A 35 años del estreno, la vieja guardia se pone moderna y el bombo no para.

Taquimilán en su laberinto

Para no quedar a la sombra del gigante Sagrado Corazón de Jesús de Huinganco, Taquimilán activó su propio plan: el Laberinto Ciudad Encantada. Entre “Caminatas con Historia” y ligustros, el pueblo busca que el turismo no pase de largo por la Ruta 40. ¿Lograrán los visitantes salir del laberinto antes de que el Cristo los encuentre?

Billetera petrolera mata galán del norte

A “Rolo” le tiraba el corazón por Huinganco o Chos Malal, pero el que no llora no mama y el que tiene petróleo, clava convenio. El León de Rincón se llevó 200 “palitos” para el Federal A. Entre tanto viaje y kilómetros, Figueroa soltó el aporte para que los petroleros sigan rugiendo. En la cancha y en el banco manda Rincón.

Namuncurá soltó el 57% y pateó el tablero

A Claudia Namuncurá el jueves se le hizo eterno entre trámites y despedidas. Triste por ver cómo se licuó aquel 57% de votos, la exaliada de Bertolini no anduvo con vueltas: culpó a la falta de respuestas y le apuntó directo al entorno del intendente. Entre la Carta Orgánica y el hartazgo social, Claudia cerró la puerta y dejó a los funcionarios bajo la lupa. Ahora hay que dar respuestas. ¡Final anunciado!

Limpieza profunda en el PJ: ni las tortas fritas se salvaron

En la calle Roca, al lado del local bailable Los Años 60, el concepto de “renovación” se tomó demasiado en serio. Los vecinos se desayunaron con una postal de surrealismo militante: los históricos trapos del “Pampa” Peralta y los emblemas de Unión por la Patria terminaron en el contenedor, compartiendo destino con una vieja cocina que, de tanto hornear lealtades y tortas fritas, se jubiló sin aportes. Parece que el “parrillismo” y la nueva comisión pasaron la escoba y no dejaron ni el escudo. ¿Será una mudanza espiritual o es que los símbolos ya pesan menos que una promesa de campaña? Entre roscas quemadas y estandartes al sol, el Partido Justicialista (es donde tiene su histórica sede) demuestra que para algunos la doctrina se defiende… y para otros, ¡se despacha directo al camión de la basura!

Río Negro

Nueva conducción en el sindicato Vial

Sohar Marinero (secretario General) y José Calderón (Adjunto) se impusieron en la reciente elección en el Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro. Participó el 85,26% de los afiliados y la Lista Amarilla obtuvo el acompañamiento mayoritario con el 58,8% de los votos, contra el 41,2% de la Lista Blanca.

Los viajes oficiales a Estados Unidos

La Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina promueve intercambios y se focaliza en funcionarios rionegrinos. El ministro Agustín Ríos viajó en abril a Washington y su par de Salud, Demetrio Thalasselis luego fue a Boston. En días, los intendentes Rodrigo Buteler y Roxana Fernández irán a Houston.

La política incursiona en el poder deportivo

La política se cruza con el deporte y hasta desafían los lazos partidarios. Así, la dirigencia de JSRN de Roca y Cipolletti se diferencian en el proceso electoral de la Liga Confluencia. El jefe cipoleño Rodrigo Buteler respalda la continuidad de Carlos Rojas en la presidencia pero, en cambio, los roquenses Fabián Zgaib y Tania Lastra resisten y piensan en otra opción.

Una asunción sindical y una distancia evidente

Mario Floriani ya es vocal gremial en el CPE (Marcelo Nervi se jubiló). El miércoles lo recibió la ministra Patricia Campos y el hecho se difundió en la previa de la paritaria. Así se puso más en evidencia la ausencia del vocal sindical de la negociación de la Unter y Educación. Floriani no integra el oficialismo gremial y las diferencias no se disimulan.

Una inclusión que sorprendió hasta a la dirigencia de LLA

El senador libertario Enzo Fullone sorprendió con el fichaje e incorporación del legislador radical Claudio Doctorovich al bloque de LLA. La novedad fue mayúscula y alcanzó incluso a César Domínguez, el único miembro de esa bancada en suspenso. La jugada de Fullone sumó pero, aparentemente, generó cierto recelo en la interna libertaria.

Aliados de JSRN también actúan y suman dirigentes

Los aliados al oficialismo -la UCR y el ARI- se alistan para el proceso electoral que viene y suman dirigentes. La presidenta del ARI, María Paillapi y el legislador Javier Acevedo anunciaron la incorporación del exconcejal radical de Chimpay, Ariel Salazar, hoy en el Tribunal de Cuentas municipal. La dirigencia arista ya lo ubicó como “el referente” de la fuerza en esa localidad. Por su parte, el radicalismo hizo su inclusión y lo comunicaría próximamente. Se trata del último candidato de Cambia Río Negro (Aníbal Tortoriello) para el municipio de Choele Choel, Sergio Bichara. Fue cuarto en el 2023, con algo más del 12% de los votos, y esa lista logró la incorporación de un concejal: Juan Pablo Gaspar.