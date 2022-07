La abogada de De Paul desmintió que el jugador se pueda perder el Mundial

Esta mañana, el presidente de AFA Claudio «Chiqui» Tapia alertó sobre el riesgo de que Rodrigo De Paul no pueda jugar el Mundial de Qatar de este año por su situación judicial con su exesposa Camila Homs.

Los abogados de Homs, del estudio jurídico Trimarco, ratificaron los dichos de Tapia al decir que “si mañana empieza el Mundial, De Paul no juega”. El titular de AFA había señalado que para no poder ir al Mundial «lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente sobre algún tipo (de violencia) de género o similar» de acuerdo al reglamento de FIFA.

Por su parte, la abogada del futbolista, Mariana Gallego, desmintió esa versión y aseguró que «nadie podría impedirle a un jugador ir al Mundial porque hizo una demanda de fijacion de cuota».

Además, explicó que fue De Paul “el único que inició una demanda” y que lo hizo “para pagar legalmente alimentos provisorios» y agregó que «para que haya un impedimento de ir al Mundial tendría que haber una sentencia en contra y un incumplimiento de esa sentencia”.

Los abogados de Homs afirman que del lado del jugador se rechazaron «tres pedidos concretos» en las mediaciones para arreglar el monto de la cuota alimentaria.

Quienes representan a Homs habrían pedido 30 mil euros mensuales, algo que no fue aceptado por la parte del futbolista. “Los alimentos de los menores se fijan por la necesitad del alimentado y la capacidad del alimentante”, señaló la abogada de De Paul.