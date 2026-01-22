La AFA aprobó la amnistía y se borraron las suspensiones antes del nuevo campeonato

Los jugadores sancionados de Estudiantes no tendrán que cumplir la pena. (Foto: Fotobaires)

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió aplicar la amnistía con los jugadores que acarreaban sanciones del torneo pasado en la antesala del comienzo del Apertura 2026.

De esta manera, todos los futbolistas que aún debían fechas de sanción no tendrán que cumplirlas en el campeonato que empieza hoy.

«El Consejo Directivo dispone una Amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025″, expresaron en el boletín del Comité Ejecutivo de AFA.

Uno de los principales beneficiados por esta medida es Estudiantes de La Plata que tenía once jugadores suspendidos por el pasillo de espaldas del partido ante Rosario Central.

En ese momento, la sanción fue por dos partidos para cumplir en el torneo siguiente. Los suspendidos eran: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetre, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La amnistía también aplica para los partidos de Copa Argentina. Los expulsados en la final no tendrán que cumplir sanción y entre ellos se encuentra el cipoleño Maximiliano Amarfil, que pasó de Independiente Rivadavia a Platense.