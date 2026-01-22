Obsesión colombiana: Boca inició contactos con otro delantero de selección

A solo cuatro días del inicio del torneo Apertura 2026 para Boca, Juan Román Riquelme intenta asegurar refuerzos y todos los nombres que hay arriba de la mesa son atacantes. Luego de la larga, polémica y frustrada negociación por Marino Hinestroza, quien terminó en Vasco da Gama, apareció otro colombiano y ya se hizo la primera oferta.

¿De quién se trata? De Kevin Serna, extremo de Fluminense y de la selección cafetera. El futbolista fue ofrecido en las últimas horas a Boca y es del gusto de la dirigencia, que ya envió una propuesta formal para negociar su pase. De movida, se habla de 5 millones de dólares, por debajo de lo que pretende el elenco carioca, ya que su agente busca sacarlo del club brasileño.

En simultáneo el Xeneize está por concretar el arribo de Ángel Romero, el paraguayo que quedó libre de Corinthians y la idea es que lleguen los dos en las próximas horas. De esta forma, el club se aseguraría dos opciones más por el frente de ataque, aunque los dos son extremos y hoy, a cuatro días del arranque del torneo (el domingo recibirá a Riestra), el gran problema pasa por el hombre de área. Lesionados Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, jugaría Lucas Janson, con muy poca acción en el último año.

La data de Kevin Serna

Kevin Serna disputó dos partidos en la selección de Néstor Lorenzo y su posición es la de extremo por derecha. Llegó a Fluminense en 2024 y en el último año contó con amplia participación, sumando minutos en casi 70 compromisos. Además, aportó 13 goles y 8 asistencias en 2025.

Aunque hizo inferiores en Deportes Tolima, su debut como profesional fue con la camiseta de Sportivo Luqueño en Paraguay. Posteriormente, pasó por el fútbol peruano: Los Chankas, de la Segunda División, ADT y Alianza Lima, donde se lució para dar el salto al Flu.

¡Ojo con el cupo de extranjeros!

En el fútbol argentino se admiten seis futbolistas del exterior en el plantel y solo con cinco firmando planilla. Tras la rescisión de contrato de Bruno Valdés, ahora Boca tiene entre sus filas a Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Marcelo Saracchi, a préstamo en Celtic de Escocia.

El caso es que el Xeneize hoy solo tiene un cupo disponible para Kevin Serna o Ángel Romero, el que más cerca está de ser refuerzo. Sin embargo, Alarcón está a días de conseguir la nacionalización, por lo que liberaría cupo. La otra opción es que Saracchi sea comprado por Celtic al final de su cesión.