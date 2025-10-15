La Amistad se lleva tres jugadores de Cipolletti para el Regional Amateur

Algunos jugadores de Cipolletti disputarán el Regional Amateur en otros clubes. (Foto: Matías Subat)

Cipolletti quedó eliminado del Federal A el último sábado ante Kimberley y La Amistad no dejó pasar la chance de ir a buscar futbolistas del Albinegro para el Regional Amateur que empieza este domingo.

El Albinegro terminó su participación en el Federal A el último fin de semana y el arranque del Regional es una buena oportunidad para los jugadores de mantenerse en actividad.

Con este panorama, La Amistad concretó la llegada del defensor central Jeremías Langa, el lateral izquierdo Nehuén García y el delantero Nicolás Parodi. No se descarta que pueda sumar alguno más.

El año pasado también buscó jugadores de Cipo e incorporó a Matías Kucich y a Boris Magnago que luego siguieron su carrera en Olimpo y Douglas Haig, respectivamente.

Los otros jugadores albinegros que arreglaron su llegada a equipos del Regional Amateur son Enzo Vallejos que volvió a Deportivo Roca y Alex Verón que atajará en Desamparados de San Juan.

La Amistad debutará el próximo domingo como local a las 17 horas frente a Pillmatún. También comparte grupo con Deportivo Roca y Argentinos del Norte.

Piñero Da Silva y Taborda, refuerzos para los neuquinos

Jorge Piñero Da Silva y Cristian Taborda, dos ex centrodelanteros de Cipolletti, jugarán el Regional Amateur en equipos neuquinos.

Piñero Da Silva arregló su llegada a Maronese y Taborda a Petrolero. Los dos se enfrentarán este domingo en Plaza Huincul. Comparten grupo con Independiente de Neuquén y al ser una zona de tres solo clasificará el primero.