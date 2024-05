La confesión del hermano de Adam Bareiro sobre su futuro: «Lo llamó Riquelme y conversaron»

El mercado de pases está próximo a comenzar en el fútbol argentino y Adam Bareiro parece ser la prioridad para los dos clubes más grandes del país. El delantero de San Lorenzo es seguido por Boca y River, y desde su entorno hablaron con respecto a esta situación. Mirá la confesión que realizó el hermano del goleador paraguayo.

«Le escribí, me llamó y él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River, pero yo le hice saber que la presión va a ser grande«, comenzó explicando Rodney Bareiro, hermano de Adam, en diálogo con Somos Versus.

Y agregó cuál fue el planteo que le hizo al goleador del Ciclón: «Le dije: ‘Vendiste la imagen que sos muy hincha de San Lorenzo, que lo queres mucho y te besaste el escudo’. No es una decisión fácil«.

Sin embargo, desde el entorno familiar le aconsejaron otro destino que no sea ni el Millonario ni el Xeneize. «Como hermano mayor le voy a dar un consejo. Si hay una oferta similar afuera, le diría que se vaya afuera antes que Boca o River«, sostuvo Rodney.

Y rápidamente aclaró que «es una opinión muy particular por el amor que le tengo a mi hermano, por el miedo a la violencia verbal de las redes. Sabemos cómo se maneja el fútbol en algunos aspectos. No es mentira, no es un tabú. El fanatismo extremo lleva a otras cosas. Es una opinión personal«.

Más allá de su sugerencia, el hermano del delantero de la selección paraguaya reveló que ya hubo un contacto con el presidente del club de La Ribera: «Me contó que una vez lo llamó Riquelme y conversaron. Pero de ahí que se concrete. No es fácil una transferencia. Cuando se da, es un motivo de orgullo y satisfacción«.

«Le dije mirá con quién hablas, con Riquelme, Tinelli. Sos un privilegiado, cuida eso«, concluyó el hermano de Bareiro.