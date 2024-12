La conmovedora revelación de Di María, a dos años del Mundial en Qatar: «La primera imagen que se me viene es…»

Ángel Di María fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina que se consagró en el Mundial de Qatar 2022. Retirado del elenco Albiceleste, la sigue rompiendo en Portugal con la camiseta de Benfica y a dos años de la obtención del título mundialista, recordó aquel 18 de diciembre en Lusail y reveló algunos detalles de su intimidad.

«La primera imagen que me viene es cuando finalmente pude besar la Copa del Mundo después de recibir la medalla. Fue el momento más deseado, la imagen que vi muchas veces de muchos otros jugadores a lo largo de la historia, esa sensación de decir hoy me tocó a mí, lo pude lograr. Ya habíamos logrado la Copa América y la Finalíssima contra Italia, pero el sueño de conseguir la Copa del Mundo no tiene comparación con nada», contó en una entrevista con Olé.

«Haber sido campeón del mundo fue lo mejor que nos pasó en la vida a todos los que estábamos ese día ahí y seguramente a todos los argentinos, porque fue una locura lo que se vivió en la Argentina. Así que la felicidad más grande y el trofeo más grande es haberle dado esa alegría tan grande a todo el país«, sostuvo.

Leugo reveló que lo único que tiene en su casa, de Mundial, es la Copa del Mundo. «Es lo más hermoso que hay. Es lo único que veo cada día. Es una alegría enorme levantarme, mirar en el living y verla ahí. Va a quedar para toda la vida, va a estar siempre ahí y la voy a recordar», completó.

Di María y su legado en la Selección Argentina

«Creo que lo que dejé es lo mismo que intenté mostrar en el documental que hice: insisitir en no bajar los brazos, nunca darte por vencido, tener siempre a la familia atrás para bancarte en los malos momentos, en los que todo el mundo desaparece», aseguró en Olé.

«Lo que aprendí de todo este viaje es eso, intentar y buscar siempre tu sueño. Es obvio que muchas veces no llegan a cumplirse por una u otra razón, pero si lo buscás, lo buscás y lo buscás, el darte la cabeza contra la pared, como lo dije mil veces, al final lo vas a lograr, vas a terminar rompiendo esa pared y lograr lo que te proponés», agregó.

«Yo creo que todo eso es de las cosas que dejo y ojalá que muchos puedan tomar un poquito de de lo que intenté o siempre quise dejar en la Selección. No hay otra cosa más linda que vestir la camiseta de la celeste y blanca, no hay nada más lindo que representar a tu país, que poder vestir esa camiseta y saber que están 45 millones mirándote es la satisfacción más grande que un futbolista puede tener. Así que es dejar la vida por esa camiseta e insistirlo hasta el último día. Es así, no hay otra», sentenció.