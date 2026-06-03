El Sindicato de petroleros privados en alerta: reclaman demoras en el cumplimiento de acuerdos y convocan a movilización

El gremio reclama respuestas concretas sobre las condiciones laborales del personal de torre y denunció dilaciones en las negociaciones con el sector empresarial. Foto gentileza.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa resolvió declararse en estado de alerta y movilización ante la falta de avances en las negociaciones que mantiene con las empresas del sector por reclamos vinculados a las condiciones laborales del personal de torre.

La decisión fue comunicada formalmente a la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén en el marco del expediente que tramita el conflicto colectivo entre la organización sindical y las cámaras empresariales. Según la información a la que pudo acceder este medio, esde el gremio señalaron que la medida responde a la ausencia de respuestas concretas por parte de la patronal.

Según expusieron , el conflicto había sido informado oficialmente el pasado 15 de abril, cuando el sindicato anunció el inicio de medidas de acción directa para reclamar mejoras laborales y el cumplimiento de distintos planteos realizados por los trabajadores.

Días después, el 21 de abril, la organización decidió suspender esas acciones tras una instancia de diálogo con representantes empresariales. En aquel momento, el gremio sostuvo que existían negociaciones en marcha y compromisos asumidos por las cámaras que permitían abrir una etapa de conversaciones.

Desde el sindicato indicaron que los acuerdos alcanzados entonces » no fueron cumplidos en su totalidad». Además, cuestionaron las demoras registradas en el proceso de negociación y consideraron que «esas dilaciones afectan el desarrollo de las conversaciones entre las partes».

En el escrito elevado a las autoridades laborales, el sindicato manifestó que, a casi dos meses del inicio de las actuaciones, «no obtuvo respuestas satisfactorias a los planteos realizados». También afirmó que la situación vulnera el principio de buena fe que debe regir en toda negociación colectiva.

Frente a este escenario, la conducción gremial resolvió declararse y constituirse en estado de alerta y movilización, una medida que implica mantenerse en seguimiento permanente de la evolución del conflicto mientras continúan las gestiones para alcanzar una solución.

Comunicado compartido por el sindicato de petroleros en sus redes oficiales. Foto gentileza.

La organización expresó además su preocupación por la situación que atraviesa el personal de torre, sector sobre el cual se concentran los reclamos laborales que dieron origen al conflicto. En ese sentido, insistió en la necesidad de que «las empresas cumplan con los compromisos asumidos durante las reuniones de abril».

El sindicato remarcó que la decisión adoptada busca obtener respuestas concretas y garantizar el respeto de los acuerdos previamente suscriptos entre las partes. Mientras tanto, el conflicto continúa bajo la órbita de la autoridad laboral provincial.

Por último, Petroleros Privados dejó abierta la posibilidad de avanzar con nuevas acciones en caso de que no se registren progresos en las negociaciones durante los próximos días. En la comunicación presentada ante la Subsecretaría de Trabajo, la entidad aclaró que el estado de alerta y movilización se adopta “sin perjuicio de ulteriores presentaciones”, en referencia a eventuales medidas futuras si persiste la falta de respuestas empresariales.