Aumenta el boleto del transporte urbano en Cipolletti: cuánto costará viajar desde junio

La medida fue publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial municipal de Cipolletti. Foto: archivo.

El boleto de colectivo urbano volverá a aumentar en Cipolletti. A través de la Resolución 618/2026, publicada en el Boletín Oficial municipal, el Poder Ejecutivo estableció una nueva tarifa para el servicio de transporte público de pasajeros.

De acuerdo con la norma, el boleto único pasará a costar $1.800, mientras que el boleto escolar tendrá un valor de $600.

La resolución lleva la firma del intendente y fundamenta la decisión en el contexto que atraviesa el sistema de transporte público, marcado por el aumento de costos operativos y la eliminación de los subsidios nacionales destinados a las empresas del interior del país.

Los argumentos del Municipio para aumentar la tarifa

En los considerandos, el Ejecutivo señaló que el financiamiento del transporte urbano se sostenía a través de cuatro fuentes: los aportes de Nación, Provincia y Municipio, además de los ingresos provenientes del pago de los usuarios.

Sin embargo, indicó que el Gobierno nacional interrumpió los desembolsos correspondientes al Fondo Compensador del Transporte, aunque continúan los aportes provinciales y municipales.

También remarcó que los principales costos del servicio, como combustible, repuestos y salarios, se vieron afectados por la inflación de los últimos meses.

La resolución agrega que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro dispuso recientemente un incremento en las tarifas del transporte interurbano, lo que también fue considerado al momento de definir la actualización local.

Cuándo comenzará a cobrarse el nuevo valor

Aunque la tarifa ya fue aprobada, el aumento no será inmediato. El Municipio aclaró que la entrada en vigencia dependerá de los plazos administrativos necesarios para su incorporación al sistema SUBE.

Para ello, el municipio deberá remitir la documentación correspondiente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de validar los cambios y habilitar su implementación en el sistema electrónico de cobro.

En la resolución, el Ejecutivo sostuvo que la actualización busca «compatibilizar las necesidades del usuario y el interés del concesionario» y garantizar la continuidad de un servicio que consideró esencial para la movilidad diaria de los vecinos.

Además, destacó que el nuevo boleto urbano seguirá ubicándose por debajo de la tarifa establecida por la Provincia para los servicios interurbanos de la región. La medida fue publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial municipal.