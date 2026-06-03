Robó comercios, rompió la tobillera electrónica y terminó detenido tras una seguidilla de hechos en Viedma

La Fiscalía de Viedma solicitó una condena de cuatro años de prisión efectiva para un hombre que reconoció haber cometido dos robos, un hurto y la rotura de la tobillera electrónica que le habían colocado como medida cautelar en una causa previa.

El pedido fue realizado durante una audiencia desarrollada por Zoom, en la que el acusado admitió su responsabilidad en todos los hechos incluidos en el procedimiento abreviado.

El caso comenzó con un robo en un local comercial

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, el primero de los episodios ocurrió en diciembre del año pasado, cuando el hombre ingresó a un local comercial ubicado sobre calle Giachino tras forzar un candado. Del interior sustrajo dos balanzas y hormas de fiambre.

Vecinos alertaron a la Policía y, luego de una breve persecución a pie, el sospechoso fue detenido. Parte de los elementos fueron recuperados en el momento y el resto apareció posteriormente durante allanamientos realizados en la vivienda del imputado y en la casa de su madre.

Tras la formulación de cargos por ese hecho, se le colocó una tobillera de control satelital como medida cautelar. Sin embargo, la Fiscalía también lo acusó por haberse quitado y roto el dispositivo.

La causa sumó un tercer episodio ocurrido en un taller mecánico

Ese episodio quedó vinculado con un nuevo robo ocurrido el 26 de diciembre, cuando el hombre fue detenido alrededor de las 0.30 tras ingresar a otro local comercial luego de dañar rejas y acceder por un ventiluz. En ese procedimiento se constató que ya no tenía colocada la tobillera electrónica, por lo que se dispuso su prisión preventiva.

La investigación también permitió relacionarlo con un tercer hecho ocurrido a fines de enero en el barrio Castello. De acuerdo a la acusación, el hombre escaló el paredón de una vivienda donde funcionaba un taller mecánico y sustrajo un radiador con sus mangueras, perteneciente a un cliente del lugar.

La Fiscalía calificó ese hecho como hurto con escalamiento y sostuvo que la acusación se respaldó en la denuncia del propietario, actuaciones policiales, registros fílmicos aportados por un vecino y un allanamiento en el que se secuestraron prendas compatibles con las observadas en las imágenes.

Durante la audiencia se destacó que todos los elementos robados fueron recuperados y restituidos a las personas damnificadas.

La pena solicitada

La pena solicitada contempla además la revocatoria de una condena condicional previa que pesaba sobre el acusado.

La defensa oficial acompañó el acuerdo abreviado y pidió que no se difundan el nombre ni imágenes del imputado hasta que la sentencia quede firme, para resguardar a sus hijos e hijas.

Finalmente, el juez interviniente aceptó el acuerdo pleno entre las partes. La sentencia se conocerá en los próximos tres días hábiles. Hasta entonces, el hombre continuará detenido con prisión preventiva.