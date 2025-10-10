SUSCRIBITE
La dedicatoria del Pulpo González a Miguel Ángel Russo en su gol a San Lorenzo

El Pulpo González, que fue dirigido por Miguel Ángel Russo en Boca, lo recordó en su gol para el triunfo de San Martín de San Juan ante San Lorenzo.

Redacción

Por Redacción

El Pulpo González metió el gol del triunfo y se lo dedicó a Russo. (Foto: FBaires)

El Pulpo González metió el gol del triunfo y se lo dedicó a Russo. (Foto: FBaires)

San Lorenzo no tuvo una buena tarde en el comienzo de la fecha 12 del torneo clausura y cayó como local contra San Martín de San Juan por 1 a 0.

El Ciclón, que homenajeó a Miguel Ángel Russo en la previa del partido, tuvo una jornada caliente en la que predominaron los insultos al presidente del club, Marcelo Moretti, que volvió a sus funciones.

El gol visitante fue a través de un cabezazo del Pulpo González en un tiro libre. El volante, que tuvo a Russo como técnico en Boca, le dedicó el gol al DT que falleció el pasado miércoles.

Con esta derrota, San Lorenzo sigue en el sexto puesto de la tabla y no pudo dar un paso más hacia la clasificación a octavos de final. A su vez, corre el riesgo de que lo alcancen en la tabla anual donde actualmente ocupa puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Para el Santo sanjuanino, dirigido por el Pipi Romagnoli, la victoria fue clave en su objetivo de salvar la categoría. Sigue por encima de Aldosivi en los promedios y la tabla anual y quedó a un solo punto de Talleres.


