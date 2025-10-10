La decisión del hijo de Miguel Ángel Russo: «Él hubiese querido eso»

En medio del dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, su hijo Ignacio decidió homenajearlo y tomó una fuerte decisión que fue destacada en el mundo del fútbol.

El delantero de Tigre estuvo en el velatorio de ayer en La Bombonera y en el traslado del féretro de esta mañana y al mediodía viajó a Rosario para jugar esta tarde contra Newell’s.

«Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas», expresó Nacho Russo cuando le preguntaron si iba a estar en el partido.

La familia de Russo en La Bombonera observando a los hinchas que se acercan a darle su último adiós a Miguel#TNTFútbol pic.twitter.com/Ictifp895i — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2025

El duelo entre Tigre y Newell’s será hoy a las 18:30 en el Estadio Marcelo Bielsa. Como en todas las canchas durante esta fecha, se hará un minuto de silencio en la memoria de Miguel Ángel Russo.

Nacho Russo debutó en Rosario Central y también vistió las camisetas de Chacarita, Patronato e Instituto antes de llegar a Tigre donde marcó 9 goles en 32 partidos.

Newell’s le ofreció la chance a Tigre de postergar el partido pero decidieron que se juegue igual y el propio hijo del entrenador fallecido confirmó su presencia.