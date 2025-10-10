SUSCRIBITE
La decisión del hijo de Miguel Ángel Russo: «Él hubiese querido eso»

Ignacio Russo, jugador de Tigre, tomó una fuerte decisión en homenaje a su papá Miguel Ángel Russo, que murió el miércoles.

Ignacio Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo que juega en Tigre.

En medio del dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, su hijo Ignacio decidió homenajearlo y tomó una fuerte decisión que fue destacada en el mundo del fútbol.

El delantero de Tigre estuvo en el velatorio de ayer en La Bombonera y en el traslado del féretro de esta mañana y al mediodía viajó a Rosario para jugar esta tarde contra Newell’s.

«Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas», expresó Nacho Russo cuando le preguntaron si iba a estar en el partido.

El duelo entre Tigre y Newell’s será hoy a las 18:30 en el Estadio Marcelo Bielsa. Como en todas las canchas durante esta fecha, se hará un minuto de silencio en la memoria de Miguel Ángel Russo.

Nacho Russo debutó en Rosario Central y también vistió las camisetas de Chacarita, Patronato e Instituto antes de llegar a Tigre donde marcó 9 goles en 32 partidos.

Newell’s le ofreció la chance a Tigre de postergar el partido pero decidieron que se juegue igual y el propio hijo del entrenador fallecido confirmó su presencia.


