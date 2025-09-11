La dirigencia de River rompió el silencio sobre la venta de Mastantuono al Real Madrid: «Es muy difícil»

La venta de Franco Mastantuono al Real Madrid fue la más importante en la historia de River y del fútbol argentino. Aunque su salida dejó algunas disconformidades dentro del Millonario y ahora un dirigente rompió el silencio al respecto.

Enzo Francescoli, gloria del conjunto de Núñez y parte de la dirigencia de Jorge Brito se refirió a la salida del jugador de la Selección Argentina por por 45 millones euros que significó la venta más cara del fútbol argentino.

El histórico goleador uruguayo reveló, en diálogo con Espn, que «cuando me enteré que lo buscaba Florentino Pérez, dije que no había mucho para hacer, había que buscar la mejor manera para que salga».

En ese sentido, lanzó una reflexión en la que remarcó su desencanto: «Lamentablemente es así, se los llevan… Por más que uno blinde a los jugadores con cláusulas importantes, se van igual. Si un jugador decide en su cabeza que se quiere ir, es muy difícil convencerlo«.

Según Francescoli es imposible retener a las grandes joyas cuando el interés proviene desde Europa. «Es indudable que cuando aparece un jugador así, es imposible retenerlo. Desde los ’80, cuando empecé a jugar, Europa es la gran meca y por eso ir contra eso es imposible. Nos pasó con Franco, también con el ‘Diablito’ Echeverri«, repasó el uruguayo, sobre las dos últimas grandes ventas del Millonario.

«El que te viene a buscar no te da esa chance de quedarte seis meses más a jugar la Copa Libertadores«, agregó sobre las necesidades del Merengue.

Enzo Francescoli llenó de elogios a Franco Mastantuono

Por otra parte, el exjugador reconoció el nivel que tiene el oriundo de Azul y anticipó su gran carrera: «Se entrena y se prepara para rendir bien. Si le salen tres enganches y dos remates al arco, como ya pasó en River, te gana un partido. Esto es así. Por su forma de jugar, él necesita la pelota. Le pasó en River y le va a pasar en Real Madrid y en la Selección Argentina«.

«Franco no depende tanto de lo colectivo, es un tipo de jugador muy diferente al resto. Si lo que hace le permite a su equipo ganar, bárbaro, pero si no le sale, dirán que fracasó y demás», planteó.

Y antes de finalizar, se lamentó por su rápida salida del club: «Claro que me hubiese gustado que Mastantuono jugara más en River, en las series mata-mata de la Copa Libertadores, pero se fue a Real Madrid y hay que pensar en lo que tenemos ahora«.