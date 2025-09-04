Franco Mastantuono será titular por primera vez en la Selección Argentina

Mastantuono ya tuvo el debut en la Albiceleste, en el partido ante Chile.

La Selección Argentina se enfrentará este jueves con Venezuela desde las 20:30, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni resolvió la única incógnita que tenía en la formación: Franco Mastantuono le ganó la pulseada a Nico Paz y será titular.

En el arco estará, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa será conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

El Huevo, que regresó a la convocatorias por sus buenas actuaciones en River, iba a ocupar el lugar de Tagliafico pero finalmente el lateral del Lyon será de la partida pese a las dudas.

En la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes estarán junto a Franco Mastantuono, que tendrá su primer partido desde el inicio con la camiseta argentina.

Finalmente, en la delantera estarán Thiago Almada, que cada vez está más afirmado entre los titulares, Lionel Messi, quien jugará su último partido de Eliminatorias en el país, y Julián Álvarez, que le ganó la pulseada a Lautaro Martínez.

La formación de la Selección Argentina ante Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.