La durísima opinión de Cristiano Ronaldo sobre Kylian Mbappé: «No sabe jugar de delantero»

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid generó una gran repercusión en el fútbol mundial. Aunque sus inicios no fueron los esperados, en el último tiempo logró acomodarse en la delantera del Merengue. Sobre su nivel, opinó nada menos que Cristiano Ronaldo y lanzó un fuerte análisis.

Durante una entrevista con La Sexta TV, el delantero portugués elogió a Mbappé y su estilo de juego. «Veo al Madrid de vez en cuando porque a mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé. Le quiero mucho, no solo por la historia de joven que quería mucho a Cristiano y era su ídolo. De verdad, le veo un crack, creo que va a dar muchas alegrías al Real Madrid», sostuvo.

Aunque más allá de nombras las virtudes del francés, el Bicho opinó sobre su posición en el campo y planteó cuál es su problema principal sobre la irregularidad: «Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaría a jugar de nueve».

Cristiano Ronaldo se comparó con Kylian Mbappé y analizó su juego

Más allá de la crítica, el portugués agregó el consejo que le daría al francés. Justamente, Cristiano se puso como ejemplo y describió cómo tuvo que adaptarse para jugar a tal punto de convertirse en una estrella mundial.

«Yo no era delantero, me acostumbré a jugar de delantero, yo era banda. No soy el típico delantero. Yo creo que él no debería ser el típico delantero, debería buscar una forma muy de él», planteó

Pero antes de finalizar, Cristiano se rindió ante Mbappé y planteó que es un jugador que le puede dar muchas alegrías al conjunto de la capital española.

«Cuídenlo. Es muy bueno. El Madrid lo tiene que ayudar y protegerlo. Le va a dar muchas alegrías. Le quiero mucho», concluyó.